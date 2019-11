Bayerischer und zugleich internationaler wollen sich die Munich Indoors in diesem Jahr präsentieren - ein Anspruch, der zunächst widersprüchlich klingen mag, dem das Teilnehmerfeld jedoch gerecht werde, wie Veranstalter Volker Wulff findet. "Die Dichte der internationalen Topreiter bei den Munich Indoors ist in diesem Jahr deutlich gestiegen", sagt er - vor allem unter den Springreitern finden sich prominente Namen: Der Niederländer Jeroen Dubbeldam beispielsweise gibt sich in in München die Ehre, er gewann bereits Einzel-Gold bei EM, WM und Olympia. In der Olympiahalle trifft er auf den irischen Teameuropameister Denis Lynch, den französischen Championatsreiter Kevin Staut sowie auf Max Kühner, der bei den Weltreiterspielen im vergangenen Jahr einen sechsten Platz erreichte. Für Kühner wiederum ist das Turnier ein Heimspiel - der gebürtige Münchner startet zwar mittlerweile für Österreich, besucht die Munich Indoors jedoch regelmäßig.

Auch die bayerische Springsport-Elite reist nach München, entscheidet sich doch hier, welches Nachwuchstalent den Titel des besten bayerischen U21-Springreiters mit nach Hause nehmen darf. Und auch, wer das Bayernchampionat gewinnt, das in diesem Jahr wieder in München stattfindet, nachdem es zuletzt in Nürnberg ausgetragen wurde. Tobias Bachl aus Postmünster (Rottal-Inn), derzeit Saisonbester, liegt nur wenige Punkte vor dem Zweitplatzierten, seinem Schwager Hans-Peter Konle aus Küps im Landkreis Kronach.

In der Dressur sind es vor allem Perspektivreiter wie Frederic Wandres oder Anna Magdalena Scheßl, die im Münchner Viereck ihr Können unter Beweis stellen. Die ganz großen Namen - Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl oder Helen Langehanenberg - fehlen hier. Die deutschen Kaderreiter gingen in der vergangenen Woche bei den Stuttgart German Masters an den Start, wo sie Weltcup-Punkte sammeln konnten, München lassen sie in diesem Jahr aus.