Pferdesport - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dressurreiterin Isabell Werth (Rheinberg) hat mit ihrem Hannoveraner Don Johnson am Freitagvormittag beim Internationalen Reitturnier in Frankfurt den Grand Prix gewonnen. Die Richter bewerteten die Vorstellung mit 75,870 Prozent. Zweite wurde Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus (74,913), Rang drei ging an Hubertus Schmidt aus Borchen mit Escolar (74,804).

Für den 18-Jährigen Don Johnson ist es das letzte Turnier, bevor er aus dem Sport verabschiedet wird. Er gehört seit vielen Jahren zu den Erfolgspferden im Stall von Werth. Am Sonntag wird die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt ihn noch einmal in der Kür zeigen.