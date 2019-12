Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund sieben Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio wird beim Turnier in der Frankfurter Festhalle (19. bis 22. Dezember) fast der komplette deutsche Olympiakader der Dressurreiter an den Start gehen. Angekündigt haben sich für die Grand Prix-Tour Helen Langehanenberg (Billerbeck), Hubertus Schmidt (Borchen), Dorothee Schneider (Framersheim), Benjamin Werndl (Tuntenhausen) und Isabell Werth (Rheinberg), teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Im Parcours sind die großen Namen dagegen angesichts des Weltcup-Turniers am selben Wochenende in London deutlich rarer gesät.