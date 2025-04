Von Gabriele Pochhammer

Es klingt ganz einfach: „Behandele dein Pferd so, wie du selbst behandelt werden möchtest“, sagte Klaus Roeser, Equipechef der deutschen Dressurreiter, beim Sportforum des Weltreiterverbandes FEI in Lausanne. „Das Pferd ist das einzige Tier, das dem Menschen auf Augenhöhe begegnet“, hat mal der berühmte Trainer George Theodorescu, der Vater der heutigen Bundestrainerin Monica Theodorescu gesagt. Doch ausgerechnet die Dressur – die Pferdesportdisziplin, die mehr als jede andere für Eleganz, Harmonie und tänzerische Leichtigkeit steht – ist in die öffentliche Kritik geraten. So sehr, dass der Weltverband FEI dem Thema beim Sportforum breiten Raum widmete.