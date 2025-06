Heute hält eine neue Generation von Pferdebesitzer die Tiere, um mit ihnen spazieren zu gehen oder ihnen im Stall nahe zu sein. Aber was verlangt eigentlich das Pferd? Galopp oder Gespräche?

Von Gabriele Pochhammer

Mit dem Glück ist das so eine Sache. Für die einen liegt es auf dem Tennisplatz oder im Fußballstadion, aber für rund zwei Millionen Reiter in Deutschland, davon 663 000 in Vereinen organisiert, liegt das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde. So jedenfalls behauptet es ein altes Sprichwort. Doch das scheint gerade aus der Mode zu kommen.