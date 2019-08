Berlin (dpa) – Trabrenn-Weltmeister Rick Ebbinge hat das 124. deutsche Traber-Derby gewonnen. Der Niederländer siegte am Sonntag auf der Trabrennbahn Mariendorf mit seinem dreijährigen Hengst Velten von Flevo beim wichtigsten Rennen in Deutschland. Über 1900 Meter verwies das Gespann den Italiener Alessandro Gocciadoro mit Juan Bros sowie Rancoon mit Rudolf Haller im Sulky auf die Plätze. Für den siebten Derby-Sieg eines Niederländers in Serie wurden 89 162 Euro ausgeschüttet.