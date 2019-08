Berlin (dpa) – 12:10-Wettfavoritin La Grace mit dem achtmaligen deutschen Fahrer-Champion Michael Nimczyk (Willich) im Sulky hat auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf erstmals das seit 1989 ausgetragene Stuten-Derby gewonnen. Der 33-Jährige kassierte am Samstag die Siegprämie von 38 887 Euro und verwies den starken Finisher Josef Franzl mit Rock My Dreams sowie Jetway Fortuna mit Cees Kammings mit mehreren Längen auf die Plätze.