14. Januar 2019, 16:33 Uhr Australian Open Kollaps unter der australischen Sonne

Andrea Petkovic und Julia Görges scheitern beide früh bei den Australian Open.

Petkovic muss nach einem Zusammenbruch aufgeben, Görges verliert gegen eine fast unbekannte Amerikanerin.

Angelique Kerber hat dagegen keine Probelem - sie bereitet sich immer intensiv auf die Bedingungen in Melbourne vor.

Von Barbara Klimke, Melbourne

Kaum hat das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres begonnen, ist das alte, saisonale Thema aufgeflammt: "Brutzelnde Hitze", wie die mit den Abstufungen der Wärmeskala des australischen Sommers bestens vertrauten Wetterexperten der Zeitung Herald Sun das Phänomen beschrieben. Im Spielertrakt des Turniers rieten die Physiotherapeuten den Profis zu ausreichender Flüssigzufuhr. Auf den Plätzen lagen gekühlte Handtücher und Spezialwesten mit Eisfächern für die Profis bereit. Alles wichtig, um die Körpertemperaturen bei Extrembedingungen zu regulieren, erklärte Angelique Kerber, als sie ihr Auftaktmatch beendet hatte und leichten Schrittes zu ihrer Pressekonferenz erschien: Erste-Hilfe-Maßnahmen? Sind in ihrem Fall nicht notwendig gewesen. Bratpfannenhitze? "Ich habe mich gut gefühlt", sagte sie: "Ich hatte das erwartet."

Zur Vorbereitung Kerbers auf die Australian Open gehört seit langem die frühzeitige Ankunft auf dem Kontinent samt Akklimatisierung in der südlichen Hemisphäre. Sie hat zunächst in Perth, im Westen Australien Tennis gespielt, dann in Sydney, im Osten; mal tagsüber, mal spät abends; mal auf Plätzen mit Sonnendach, mal ohne. In Melbourne fühlt sie sich nun für alle Eventualitäten präpariert. Ohnehin hatten sich die Temperaturen von 34 auf 30 Grad abgekühlt, als sie die Rod-Laver-Arena am Montag nach dem 6:2, 6:2-Auftaktsieg gegen die Slowenin Polona Hercog verließ.

Ein Geheimnis der Kerberschen Dominanz auf dem Tennisplatz ist wie bei allen Spitzenspielern die Fähigkeit, Störfaktoren auszublenden. "Im Tunnel sein", so hatte Boris Becker diesen Zustand absoluter Konzentration einst genannt, der es erforderlich macht, wie mit unsichtbare Scheuklappen auf dem Platz zu stehen. Die Wimbledonsiegerin von 2018 kann, wenn es sein muss, in London SW19 die strahlende Präsenz der Herzogin von Cambridge in der Royal Box ignorieren, so wie sie als Australian-Open-Siegerin von 2016 im Melbourne Park die Sonneneinstrahlung ignoriert. Dass die Kollegen gerade eine lebhafte Diskussion über die neuen gelben Filzkugeln losgetreten haben, die in Australien über die Netze fliegen, weil der Turnierveranstalter einen neuen Lieferantenvertrag abgeschlossen hat, ficht sie nicht an. Wenn sie einer Kontrahentin gegenübersteht, ist für Kerber ein Ball ein Ball - und nicht ein sphärisches Forschungsobjekt mit unbekannten Flugeigenschaften. "Die Bälle sind ein bisschen anders als im vergangenen Jahr", gab sie zu. "Aber ich beschäftige mich nicht allzu sehr mit den Bällen, den Plätzen oder dem Wetter. Alles, was ich brauche, sind ein Ball und ein Schläger, und dann will ich zu spielen versuchen."

Ball, Racket, Konzentration: So funktioniert Erfolg bei Kerber an guten Tagen. Gegen die Slowenin Hercog, Nummer 90 der Welt, ließ sie kein Break zu. Nur eine Stunde und 12 Minuten benötigte sie, um die erste Aufgabe abzuhaken, in jenem Stadion, in dem sie 2016 den ersten ihrer drei Grand-Slam-Siege (US Open 2016, Wimbledon 2018) gewonnen hatte. Das lässt auf eine harmonische Zusammenarbeit mit ihrem neuen Trainer Rainer Schüttler schließen; aber für eine erste Zwischenbilanz der Kooperation, befand sie, sei es entschieden zu früh.

Auch nach dem nächsten Match gegen die brasilianische Qualifikantin Beatriz Haddad Maia wird sie sich zu dem Thema kaum äußern. Mindestens zwei bis drei Monate, sagte Angelique Kerber, würden wohl noch vergehen, bis sie sich beide an ihre "jeweiligen Rituale" gewöhnt hätten. Außerdem hält so ein Zweiwochenturnier im australischen Sommer bisweilen unliebsame Überraschungen bereit.