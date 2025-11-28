Für den ehemaligen Trainer des 1. FC Köln und von Borussia Dortmund, Peter Stöger, ist nach nur knapp fünf Monaten Schluss bei Rapid Wien. Wie der österreichische Hauptstadtclub bekannt gab, wurde der 59-Jährige von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden.

Am Donnerstag hatte Rapid in der Conference League eine herbe 1:4-Niederlage bei Rakow Tschenstochau einstecken müssen. Es war die vierte Pleite im vierten Auftritt, womit die Grün-Weißen in der Ligaphase mit 36 Teams weiter das Ende der Tabelle zieren. Nach einem gelungenen Saisonstart gelangen in den vergangenen 13 Partien nur drei Siege.

Stöger hatte Köln im Jahr 2017 nach 25 Jahren Abstinenz in den Europapokal geführt. Ende 2017 trennten sich Stöger und der FC, da die Mannschaft nach 14 Spieltagen mit drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz stand. Anschließend wechselte er zu Borussia Dortmund und blieb als BVB-Coach in seinen ersten zehn Bundesliga-Partien ungeschlagen – ein Novum in der Vereinsgeschichte.