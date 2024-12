Ein schneller Aufstieg zurück in die zweite Bundesliga, mehr Transparenz und eine stärkere Förderung des Frauenfußballs – mit diesen großen Zielen hatte sich Donnerstagabend der ehemalige Nationalspieler Christian Träsch als Präsidentschaftskandidat beim FC Ingolstadt aufstellen lassen. Große Chancen, den seit 20 Jahren agierenden Gründungs-Präsidenten Peter Jackwerth zu stürzen, waren dem 37-Jährigen nicht eingeräumt worden, in der Kampfabstimmung auf der Mitgliederversammlung erhielt Träsch dann 313 aber der 779 abgegebenen Stimmen, also immerhin gut 40 Prozent.