Der frühere Bundesligatrainer Peter Bosz hat mit der PSV Eindhoven vorzeitig die niederländische Fußball -Meisterschaft gewonnen. Weil Verfolger Feyenoord Rotterdam am Ostersonntag nicht über ein 0:0 bei Volendam hinauskam, ist PSV der dritte Titel in Serie nicht mehr zu nehmen. So früh im Jahr wie der nun 27-malige Meister gewann noch kein Team in der Eredivisie die Meisterschaft.

Die Bosz-Auswahl hatte am Samstag mit einem 4:3 gegen Utrecht vorgelegt und kommt nach 29 von 34 Spieltagen auf 71 Punkte. Zum Meisterkader zählen auch einige frühere Bundesligaspieler wie Alassane Plea, Ivan Perisic, Paul Wanner, Kiliann Sildillia und Torwart Matej Kovar. Bosz hatte in der Bundesliga einst Borussia Dortmund (2017) und von Ende 2018 bis März 2021 Bayer Leverkusen trainiert. Nach einer weiteren Auslandsstation bei Olympique Lyon kehrte der 62-Jährige 2023 in sein Heimatland zurück und arbeitet seither erfolgreich bei PSV.