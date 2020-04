Katzen haben sieben Leben, sagt der Volksmund, doch "The Cat", wie Peter Bonetti genannt wurde, wusste nicht, dass er schon sechs aufgebraucht hatte, als er bei der Weltmeisterschaft in Mexiko 1970 den großen Gordon Banks ersetzen musste. Im Viertelfinale von León gegen Deutschland.

Banks hatte in der Vorrunde die vielleicht beste Parade der Fußballgeschichte gezeigt, als er einen diabolischen Kopfballaufsetzer des Brasilianers Pelé über die Querlatte lenkte. In León ereilte ihn Montezumas Rache, und Bonetti musste ihn ersetzen. Die Mannschaft des DFB lag nach 49 Minuten durch Mullery und Peters mit 0:2 hinten; dann aber schlug sie härter zu als jede mexikanische Gottheit und traf vor allem Bonetti.

Detailansicht öffnen Peter Bonetti im Trikot des FC Chelsea. (Foto: Action Images)

Erst rutschte ihm ein haltbarer Fernschuss von Franz Beckenbauer unter dem Körper hindurch, dann düpierte ihn Uwe Seeler mit seinem unvergessenen Hinterkopf-Tor. In der Verlängerung traf auch noch Gerd Müller volley aus drei Metern, gegen einen Bonetti, der orientierungslos durch den Fünfmeterraum geirrt war. "Er spielte nie wieder für England", schrieb der Guardian am Montag, nachdem Bonetti am Wochenende nach einer Alzheimer-Erkrankung verstorben war.

2009 erhielt er nachträglich eine Goldmedaille für den WM-Titel 1966

Bonetti, ein Sohn Schweizer Eltern, war im März 1960, im Alter von 18 Jahren ins Tor des FC Chelsea gerückt und spielte sogleich "zu null". Im Laufe seiner Karriere brachte er es in 729 Spielen für die Londoner auf insgesamt 208 so genannter "clean sheets"; es bedurfte eines Petr Cech, um Bonettis Rekord im Jahr 2014 zu knacken. Bonetti war bei zwei Aufstiegen dabei (1963 und 1977), er holte mit Chelsea den League Cup (1965), den FA-Cup (1970) und den Europapokal der Pokalsieger (1971). Den Spitznamen "The Cat" erhielt er wegen seiner Sprungkraft und Elastizität, er war mit seinen Flugeinlagen einer der fotogensten Torhüter überhaupt. Bei Auswärtsspielen gab es dennoch von den gegnerischen Fans immer wieder Erinnerungen an den tragischen Tag von León.

Später, nach dem Ende seiner Karriere sowie kurzen Abstechern zu St. Louis Stars (USA) Dundee United (Schottland) und Woking (England), arbeitete er als Torwarttrainer, Gastwirt und Briefträger. Im Jahr 2009 erhielt er nach einer Beschwerde der englischen FA eine Goldmedaille für den Weltmeistertitel von 1966. Seinerzeit war er - wie alle Reservisten - leer ausgegangen.

Dafür wurde ihm eine kuriose Ehre zuteil. Auf dem legendären Cover des Albums "Our Favourite Shop" der Popband The Style Council, die von Britpop-Godfater Paul Weller und Mick Talbot gegründet wurde, war auch sein Porträt zu sehen. Eingeweihten war Bonetti also stets ein Begriff, und so ist es nicht überraschend, dass der Klub von der Stamford Bridge in der Todesmeldung Pelé zitierte: "Die drei besten Torhüter, die ich je gesehen habe, waren Gordon Banks, Lew Yaschin und Peter Bonetti." Er wurde 78 Jahre alt.