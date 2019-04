28. April 2019, 13:44 Uhr Matheus Pereira Nürnbergs 60-Millionen-Mann

Matheus Pereira hat sich beim 1. FC Nürnberg als Kreativspieler etabliert, doch die Franken brauchen gegen die Bayern dringend einen Sieg.

Der Abstieg naht und so stellt sich die Frage, wie es mit dem teuren Leihspieler aus Lissabon weiter geht.

Von Sebastian Fischer

Es ist noch nicht lange her, dass der Fußballer Matheus Pereira nicht die Hoffnungen des 1. FC Nürnberg trug, sondern für dessen Versagen stand. Nicht mal zwei Minuten waren gespielt, als Nürnberg Ende Februar als Tabellenletzter in Düsseldorf antrat, da schlug Pereira, für den Videoassistenten leicht ersichtlich, seinem Gegenspieler in den Genitalbereich. Er sah die rote Karte, Nürnberg verlor nach fast 90 Minuten zu zehnt 1:2. Und wer dabei zusah, der konnte glauben, dass dem Club in dieser Saison wohl einfach nicht mehr zu helfen ist.

Zwei Monate später, vor dem Spiel gegen den FC Bayern heuten Abend (18 Uhr, Liveticker SZ.de), hat Nürnberg aufgrund des Stuttgarterer Sieges gegen Gladbach wieder sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Der Brasilianer Pereira, 22, bis zum Sommer geliehen von Sporting Lissabon, ist aktuell einer, der Hoffnung macht. Er ist so wichtig, dass er nun unbedingt bleiben soll, "unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit", das wünscht sich jedenfalls Nürnbergs neuer Sportdirektor Robert Palikuca. "Er kann ein Unterschied-Spieler sein", sagt Palikuca, und zwar im positiven Sinne: "Er bringt uns in Situationen, in denen wir Erfolgserlebnisse haben."

Auf solche Situationen hatte auch Palikucas im Februar freigestellter Vorgänger Andreas Bornemann gehofft, als er den Flügelstürmer als einen von wenigen Zugängen im Sommer holte. So stolz waren sie beim Club, Pereira trotz kleinen Etats verpflichtet zu haben, dass der Klubsender ein Video aufnahm, das den Spieler eineinhalb Minuten beim Passen und Jonglieren im Nürnberger Nieselwetter zeigte. Allerdings stand Pereira dann bis Dezember nur zweimal in der Startelf. Einer der Menschen, die den Wert des Transfers trotzdem erkannten, war Palikuca, der damals noch für Fortuna Düsseldorf arbeitete.

Der Manager ließ Pereira schon für die Fortuna beobachten, als der noch für Sportings Reserve spielte. Er sagt: "Man muss ein Trainerteam haben, das den Spieler integriert." Und: "Man muss die Fantasie haben, den Spieler zu entwickeln." Was in der Hinrunde unter Trainer Michael Köllner selten gelang, scheint seit Februar unter Interimstrainer Boris Schommers besser zu funktionieren. Und vielleicht spielte auch die rote Karte eine Rolle.