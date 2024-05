Manchester City:Ende der Ära von Trainer Guardiola zeichnet sich ab

In dem Bericht hieß es unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, man gehe in Manchester davon aus, dass Guardiola seinen noch genau ein Jahr geltenden Vertrag nicht mehr verlängern werde. Eine Saison hätte der seit 2016 bei City amtierende Katalane damit noch vor sich, danach wäre nach neun Jahren bei den Skyblues Schluss. „Die Realität ist, dass ich einem Abschied näher bin als einem Verbleib“, hatte Guardiola zuletzt dazu gesagt: „Es sind acht Jahre, es werden dann neun sein. Aktuell ist mein Gefühl, dass ich nächste Saison bleiben möchte. Während der Saison können wir über die Zukunft sprechen. Aber nach acht oder neun Jahren ...“

Obwohl Guardiola am Samstag mit Meister City das FA-Cup-Finale gegen den Stadtrivalen United verloren und damit das nationale Double verpasst hatte, trotzten am Tag danach Tausende City-Fans den sintflutartigen Regenfällen, um ihre Helden in offenen Bussen durch Manchester fahren zu sehen. Allerdings waren es weniger als bei der Parade im vergangenen Jahr, als City das Triple aus Premier League, Champions League und FA Cup geholt hatten. „Wir werden nächste Saison wieder zurückkommen“, versprach Guardiola. Unter seiner Regie gewann City sechs der jüngsten sieben Meistertitel in der Premier League.