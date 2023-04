Von Javier Cáceres und Christof Kneer

Die große, vielleicht spielentscheidende Frage wird sein, wer diese Botschaft als Drohung begreift. "Erling Haaland is back", meldete der Twitter-Account von Manchester City im Laufe dieser Woche und fügte ein Video an, das den norwegischen Stürmer bei einer Kombination aus Laufen und Lächeln zeigt. Auf einer oberflächlichen Ebene waren die Adressaten dieser Schreckensnachricht nicht schwer zu erraten: Allen, die es mit dem FC Bayern halten, soll die Angst in die Herzen fahren. Eine fürchterliche Furcht soll sie ergreifen, Haaland soll sie in ihren Träumen heimsuchen und bis Dienstagabend nicht mehr loslassen. Und Thomas Tuchel, der Trainer des FC Bayern, soll sich sein Trainerhirn zermartern und am Ende doch verzweifelt aufgeben. Weil es ja doch keine Lösung gibt gegen diesen Ivan Drago des Fußballs und dessen zerstörerische Kraft.