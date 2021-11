Von Christoph Giesen und Gerald Kleffmann

Wo ist Peng Shuai? Wie geht es ihr? Warum ist sie verschwunden? Diese Fragen beschäftigen den globalen Tennissport, der seit kurzem von einem bedrückenden Thema belastet wird.

Die 35 Jahre alte Chinesin war jahrelang eine der besten Doppelspielerinnen der Welt, sogar die Nummer eins in der Rangliste, sie gewann die wichtigen Titel in Wimbledon (2013) und Paris (2014), mit der Taiwanerin Hsieh Su-wei. Fast 20 Monate hat Peng Shuai mittlerweile keine Einsätze als Profi auf der Frauentour WTA gehabt, seit Anfang November nehmen mehr und mehr Menschen Anteil an ihrem Schicksal. Vornehmlich in der westlich orientierten Öffentlichkeit.

Peng Shuai hatte in einem nur kurz erschienenen Beitrag im chinesischen Internet Vorwürfe der sexualisierten Gewalt gegen einen hochrangigen chinesischen Politiker erhoben. Die Zeilen wurden rasch entfernt. Sie selbst verschwand seitdem von der Bildfläche, zurück blieb eine völlig irritierte Tennisgemeinde. Lange wurde der Fall im Schattenreich der Sozialen Medien diskutiert und verwundert registriert. Nun ist seit Sonntag ein offizieller Vorgang aus den Ereignissen geworden.

Die WTA, die Vereinigung aller Berufstennisspielerinnen, hat in einer Mitteilung verkündet, dass sie sich zutiefst um das Wohl der Spielerin sorge. WTA-Präsident Steve Simon forderte eine "vollständige, faire und transparente" Untersuchung. "Peng Shuai und alle Frauen verdienen es, gehört und nicht zensiert zu werden. Ihre Anschuldigung über das Verhalten einer ehemaligen chinesischen Führungsfigur muss mit größter Ernsthaftigkeit behandelt werden", sagte der oberste Tennisfunktionär der Frauentour.

Auch Chris Evert macht sich große Sorgen und hofft auf Informationen

Die Frage, ob sich chinesische Offizielle von solchen Appellen unter Druck setzen lassen, darf bezweifelt werden. Bislang gibt es keine Stellungnahmen oder sonstige Äußerungen der chinesischen Seite zu dem Fall. In den Sozialen Medien, vor allem bei Twitter, formiert sich inzwischen weltweit eine Gemeinde, die unter dem Hashtag #WhereIsPengShuai Aufklärung verlangt.

Aktive Profis wie die französische Spielerin Alizé Cornet beteiligten sich an den Solidaritätsbekundungen, auch die frühere Nummer eins und 18-malige Grand-Slam-Siegerin Chris Evert: "Die Anschuldigungen sind sehr beunruhigend", twitterte die 66-jährige Amerikanerin, "ich kenne Peng, seit sie 14 Jahre alt ist. Wir sollten alle besorgt sein, das ist ernst. Wo ist sie? Ist sie sicher? Für jede Information wären wir dankbar." Bislang gibt es tatsächlich kaum verifizierbare Meldungen. Die Nachrichtenlage wirkt bruchstückhaft.

Detailansicht öffnen Ihr größter Erfolg: Mit Hsieh Su-wei (links) aus Taiwan gewann Peng Shuai 2013 den Doppel-Titel in Wimbledon. (Foto: Kyodo/Imago)

Fest steht: Am 2. November veröffentlichte Peng Shuai kurz nach 22 Uhr Ortszeit einen Beitrag im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo. Eine halbe Stunde später war der Beitrag wieder gelöscht - ein Opfer der staatlichen Zensur. Wer seitdem nach ihrem Namen sucht, erhält eine Fehlermeldung. Selbst Begriffe wie "Tennis" kann man derzeit nicht eingeben.

Denn: Peng machte ihre Beziehung zu Zhang Gaoli öffentlich, einem der ehemals mächtigsten Männer Chinas. Auf einmal hatte die "Me Too"-Debatte die chinesische Führungselite erreicht. Weil Proteste im Internet in Windeseile zensiert werden, haben mutige Aktivistinnen in den vergangenen Tagen Forderungen zur Aufklärung etwa an Gebäude in Shanghai per Beamer projiziert.

Von 2013 bis Anfang 2018 war Zhang, 75, Vizepremierminister. Bis zum Herbst 2017 saß er im Ständigen Ausschuss des Politbüros Chinas; dieses Gremium von sieben betagten Herren ist die Machtzentrale der Volksrepublik. Zuvor hatte der gelernte Ökonom als Gouverneur der Küstenprovinz Shandong gedient und war Parteisekretär in Tianjin gewesen, einer Hafenmetropole, etwa eine Autostunde östlich von Peking gelegen.

Tianjin ist die Heimatstadt von Peng Shuai. In ihrem Post beschrieb Peng, wie sie während Zhangs Zeit in Tianjin jahrelang dessen Geliebte war. Es war eine merkwürdige Dreiecksbeziehung, denn auch Zhangs Ehefrau Kang Jie wusste offenbar von der - offenbar einvernehmlichen - Affäre. "Unsere Zuneigung hatte nichts mit Geld oder Macht zu tun", notierte Peng. Mit Zhang spielte sie Tischtennis und Karten, sie diskutierten gemeinsam.

"Ich habe an diesem Nachmittag nicht zugestimmt und die ganze Zeit geweint."

Als Zhang in den obersten Machtzirkel Chinas aufstieg, beendete er die Beziehung abrupt. Erst nach seiner Pensionierung meldete er sich auf einmal wieder, wann genau das war, ließ Peng in ihrem Beitrag offen. Seine Frau und er hätten sie zum Tennisspielen in ein Pekinger Hotel geladen. Danach sei sie mit zu Zhang nach Hause gefahren. "Dann hast du mich in dein Zimmer gebracht. Wie vor zehn Jahren in Tianjin wolltest du mit mir Sex haben", schrieb sie. Vor der Tür habe jemand Wache gestanden. "Ich habe an diesem Nachmittag nicht zugestimmt und die ganze Zeit geweint. Ich habe mit dir und Tante Kang Jie zu Abend gegessen."

Peng räumte ein, dass sie keine Beweise vorlegen könne, um ihre Anschuldigung zu untermauern. "Du hattest immer Angst, ich würde heimlich ein Aufnahmegerät mitbringen", schrieb sie. "Ich habe keine Audioaufzeichnung, keine Videoaufzeichnung, um zu beweisen, was passiert ist. Das einzige, was ich habe, ist die Erinnerung an mein eigenes verkorkstes Ich." Peng hat sich seit der Entfernung des Beitrags nicht mehr öffentlich erklärt.

Für die WTA ist der Fall besonders heikel, da die Profivereinigung eine enge Geschäftsbeziehung zu China geknüpft hat. Allein elf Turniere finden dort statt, die zweite Saisonhälfte gleicht einer Asien-Tour. Mit Shenzhen wurde ein Zehnjahresdeal als Austragungsort der WTA Finals abgeschlossen, eine Milliarde Dollar, sagte WTA-Vorstand Simon der New York Times, beabsichtigen die Chinesen in das Jahresendturnier der besten Einzel- und Doppelspielerinnen zu investieren, Stadionbau inklusive. Das Preisgeld in Shenzhen wurde auf 14 Millionen Dollar verdoppelt. Aufgrund der Pandemie findet das Turnier diesmal allerdings in Guadalajara in Mexiko statt - nur noch mit fünf Millionen Dollar Preisgeld, notgedrungen.

2022 will die WTA Tour nach China zurückkehren

Im kommenden Jahr wolle man wieder nach China zurückkehren, stellte Simon in der New York Times weiter klar. Zugleich betonte er, dass die Zusammenarbeit mit dem Land tatsächlich wackeln könnte. "Wenn wir am Ende des Tages keine angemessenen Resultate (im Fall Peng Shuai, Anm.) erkennen können, wären wir vorbereitet, diesen Schritt zu gehen und unser Geschäft nicht in China durchzuführen." Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA hatte 2019 schon einmal eine Belastungsprobe mit China zu überstehen, nachdem ein Funktionär und ein Spieler sich kritisch über politische Entwicklungen geäußert hatten. Nun sieht es nach einem Kräftemessen im Tennis auf höchster politischer Ebene aus.

Das Wichtigste, hob Simon zurecht hervor, sei erst einmal das Wohl von Peng Shuai. "Wir haben von mehreren Quellen, einschließlich des chinesischen Tennisverbandes, die Bestätigung erhalten, dass sie in Sicherheit ist und keiner körperlichen Bedrohung ausgesetzt ist", teilte er mit. "Meiner Kenntnis nach ist sie in Peking in China. Aber das kann ich nicht bestätigen, weil ich nicht direkt mit ihr gesprochen habe." Am Montagabend meldete sich auch Andrea Gaudenzi, Chairman der ATP, zu Wort. Die Männertour sei ebenfalls "tief besorgt" und unterstütze die Forderung der WTA nach einer Untersuchung in vollem Maße.