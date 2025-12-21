Der frühere Stuttgart- und Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo geht nach Spanien und wird neuer Coach bei Real Sociedad San Sebastián. Der 48-Jährige erhält beim La-Liga-Team aus dem Baskenland einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison. Er wird am Montag vorgestellt. San Sebastián steckt in der spanischen Liga nach 17 Spielen im Abstiegskampf; von Coach Sergio Francisco trennte sich der Traditionsverein zuletzt.Matarazzo soll die Basken „wieder in die Spur bringen und Schwung geben für die Herausforderungen, die in dieser Saison vor uns liegen“, hieß es in der Vereinsmitteilung.