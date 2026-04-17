SZ: Herr Matarazzo, was bedeutet es Ihnen, keine vier Monate nach Ihrem Amtsantritt beim damaligen Abstiegskandidaten Real Sociedad San Sebastián am Samstag gegen Atlético Madrid im Endspiel um die spanische Copa del Rey zu stehen?
Pellegrino Matarazzo im Interview„Ich hatte das Gefühl, Deutschland verlassen zu müssen“
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Pellegrino Matarazzo steht mit Real Sociedad im spanischen Pokalfinale. Er spricht über die Unterschiede zwischen Hoffenheim und Baskenland, den Respekt vor Diego Simeone – und erklärt, wie ihm sein Uni-Abschluss in Mathematik als Trainer hilft.
Interview von Javier Cáceres
FC Bayern in der Champions League:Gewachsen, um auch die Schweinespiele zu gewinnen
Eine Mannschaft, die niemals aufhört: Der Triumph im Viertelfinale gegen Real Madrid zeigt, wozu Trainer Vincent Kompany die Fußballer des FC Bayern in 21 Monaten befähigt hat.
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