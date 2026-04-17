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Pellegrino Matarazzo im Interview„Ich hatte das Gefühl, Deutschland verlassen zu müssen“

Lesezeit: 10 Min.

„Jeder Moment, jede Trainingseinheit, jedes Wort ist sehr wichtig“: Pellegrino Matarazzo spricht über seine Arbeit bei Real Sociedad.
„Jeder Moment, jede Trainingseinheit, jedes Wort ist sehr wichtig“: Pellegrino Matarazzo spricht über seine Arbeit bei Real Sociedad. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Pellegrino Matarazzo steht mit Real Sociedad im spanischen Pokalfinale. Er spricht über die Unterschiede zwischen Hoffenheim und Baskenland, den Respekt vor Diego Simeone – und erklärt, wie ihm sein Uni-Abschluss in Mathematik als Trainer hilft.

Interview von Javier Cáceres

SZ: Herr Matarazzo, was bedeutet es Ihnen, keine vier Monate nach Ihrem Amtsantritt beim damaligen Abstiegskandidaten Real Sociedad San Sebastián am Samstag gegen Atlético Madrid im Endspiel um die spanische Copa del Rey zu stehen?

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SZ PlusVon Philipp Schneider

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