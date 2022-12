Von Christof Kneer, München

Glaubt man einer Kurzgeschichte von Stephen King, dann liegt der Rock'n'Roll Heaven in Oregon. Elvis Presley ist dort Bürgermeister, Janis Joplin kellnert, und Roy Orbison und Buddy Holly laufen auf eine Art durch die Kulisse, die ihrer allgemein vermuteten Totheit tendenziell widerspricht. Auch Jimi Hendrix tritt jeden Abend auf, als wäre er lebendig, was er vermutlich auch ist, aber eben nur im Rock'n'Roll Heaven in Oregon.

Nicht bekannt ist leider, wie groß die Band im Rock-Himmel ist, ob sie zum Beispiel mehrere Sänger verträgt oder ob sich Elvis das Mikrofon mit Ray Charles, James Brown und Freddie Mercury teilen muss. Über die Fußball-Mannschaft im Himmel ist noch weniger in Erfahrung zu bringen, aber nach dem Tod des überlebensgroßen Pelé dürfte immerhin feststehen, dass sich die Startelf für die nächste Partie ändern wird. Pelé wird spielen.

Wer der beste Sänger der Rockgeschichte ist, ist schon deshalb eine wunderbar sinnlose Frage, weil niemand weiß, wie lange die Rockgeschichte noch dauern wird. Von ebenso herzerfrischender Nutzlosigkeit ist die Frage, wer wohl der sog. GOAT im Fußball ist, der "Greatest Of All Times". Pelés Tod lässt diese Debatte nun wiederaufleben, und das Tolle an der Debatte ist, dass am Ende jede und jeder Recht haben darf. Es gibt keinen Apparat, mit dem sich der GOAT-Faktor berechnen lässt. Wer die Frage nach dem besten Fußballer aller Zeiten nicht mit "Pelé", sondern mit "Buffy Ettmayer" oder "Jan-Ingwer Callsen-Bracker" beantwortet, kann dies in der Gewissheit tun, dass ihm niemand das Gegenteil beweisen wird.

Maradona ist in der Mannschaftssportart Fußball alleine Weltmeister geworden

Die Frage nach dem Besten der Besten ist immer auch eine Frage nach den Kriterien. Aber welche Kriterien kann man anlegen bei einem wie Pelé, den sehr viele Heutige nicht mehr haben spielen sehen und dessen Mythos sich unter Zuhilfenahme von ein paar schwarz-weißen Schnipseln wie selbstverständlich weitererzählt? Wer belastbares Material sucht, findet immerhin drei Weltmeistertitel und eine absurd hohen Zahl von lebenslang erzielten Toren (über 1200), die Pelé vermutlich für immer unerreichbar machen.

Nimmt man allerdings die Fähigkeit, Spiele zu entscheiden, zum Maßstab, könnte die Wahl genauso gut auf Diego Maradona fallen. Maradona hat geschafft, was vor ihm und nach ihm bisher keiner geschafft hat: Er ist in der Mannschaftssport Fußball alleine Weltmeister geworden, auch wenn 1986 offiziell "Argentina" in den WM-Pokal eingraviert wurde. Im Falle seines Landsmanns Lionel Messi galt bislang eher das konstante Genie des Vereinsspielers als preiswürdig, aber die jüngsten Triumphe im Trikot seiner Nationalelf (Copa America 2021, WM 2022) machen Messi nun ebenfalls zum seriösen GOAT-Kandidaten. Sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo? Wer ihn nach Portugals WM-Aus in Katar beim Heulen erwischte, der konnte ermessen, wie sehr solche Spieler ihren Nachruhm mit großen Titeln in Verbindung bringen. Europameister war CR7 zwar mal, aber er selbst geht offenkundig davon aus, dass er noch mal eine WM gebraucht hätte, um jenen Platz im GOAT-Ranking einzunehmen, den er selbst für angemessen hält (alles zwischen Platz eins und eins). Und seine Bauchmuskeln, das ahnt Cristiano Ronaldo auch, taugen zwar als prima Unterscheidungsmerkmal zum brasilianischen Original-Ronaldo, dessen Bauchmuskeln etwas rundlich sind. Aber sie reichen kaum, um Pelés 1200 Tore, Maradonas göttliche Eingebungen oder Messis neue Vollkommenheit aufzuwiegen.

Cruyff, Beckenbauer, Gerd Müller oder Xavi/Iniesta: Welche Kriterien zählen?

Ob Pelé der Nachwelt mehr hinterlässt als nur die Erinnerung an seine Kunst? Will man neben der puren Qualität eines Spielers auch dessen Vermächtnis würdigen, könnte man auch auf den Niederländer Johan Cruyff kommen, der dem Fußball die bis heute praktizierte Philosophie des "totalen Spiels" schenkte oder auf Franz Beckenbauer, der, doppelpassend, mal eben den Libero erfand. Wenn es darum geht, für etwas zu stehen, fällt einem auch Gerd Müller ein, der dem Sinn des Spiels (= Tore) so nahe kam wie kaum einer vor- oder nachher. Wer Fußballer prämieren möchte, die vom Computer auf Fehlerlosigkeit programmiert werden, landet bei Philipp Lahm. Das Duo Xavi/Iniesta steht für die Bescheidenheit, mit der sich eine Ära prägen lässt. Der Brasilianer Sócrates war Kinderarzt, Kettenraucher und Kämpfer für die Demokratie.

Und was ist mit Zidane, Platini und van Basten, mit di Stefano, Garrincha, Puskas oder Bobby Charlton? Ob sie auf Platz fünf der GOAT-Liste gehören oder eher auf Rang 17, hängt auch von der Jury ab, die man befragt (der Juror Zlatan Ibrahimovic würde immer Zlatan Ibrahimovic wählen). Als Pelé einmal gebeten wurde, seine ewigen Top Ten zu benennen, nannte er unter anderem den Verteidiger Giovanni Trapattoni.