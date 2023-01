Die Welt verneigte sich am Dienstag noch einmal vor dem großen Fußballkünstler. Zum Abschluss der Totenwache für Pelé hat auch der brasilianische Staatspräsident Luiz Inacio Lula da Silva Abschied genommen. Er wolle Pelé, der in Brasilien als "O Rei", der König, verehrt wird, seinen Respekt und seine Anerkennung zollen, hatte Lula zuvor mitgeteilt. Lula, der sein Amt am Sonntag bei einer Zeremonie antrat, die mit einer Schweigeminute für Pelé begann, hielt vor dem Sarg inne, umarmte die Witwe Marcia Cibele Aoki sowie andere Familienmitglieder und sprach ein Gebet.

Pelés Leichnam war in der Nacht auf Montag aus São Paulo in die rund 75 Kilometer entfernte Hafenstadt Santos überführt worden, schon da säumten viele Fans die Straßen, sie schwenkten riesige Fahnen und zündeten Feuerwerk. Im Stadion seines ehemaligen Klubs FC Santos erwiesen ihm dann rund 230 000 Fans und Wegbegleiter die letzte Ehre. Unter dem Applaus der Familie und Freunde wurde der Sarg am Dienstag um 10.04 Uhr Ortszeit nach 24 Stunden verschlossen.

Detailansicht öffnen Sein Freund, der Ball: Ein Passant in Santos vor einem Porträt Pelés. (Foto: Carl de Souza/AFP)

Schon am Neujahrstag waren die ersten Fans in Santos vor dem Stadion eingetroffen, rund 20 Stunden vor Öffnung der Tore, manche schliefen in der Warteschlange. Der einbalsamierte Leichnam des Fußballers lag aufgebahrt in einem Sarg auf dem Rasen unter einem Zeltdach, umrahmt von weißen Blumen. Aus der aktuellen Seleção um ihren Star Neymar war niemand vor Ort, allerdings spielen die meisten Profis in Europa. Auch Größen wie Ronaldo, Romário, Cafu oder Kaká erschienen nicht zur Zeremonie, aus den beiden letzten Weltmeister-Mannschaften war nur Mauro Silva anwesend.

Fifa-Präsident Infantino fehlt mal wieder das richtige Gespür für den Moment

Dafür war Gianni Infantino, der Fifa-Präsident, nach Santos gereist, um Abschied zu nehmen, doch dem 52-Jährigen fehlte mal wieder das richtige Gespür in diesem Moment. Der so mächtige wie umstrittene Funktionär wurde fotografiert, wie er nur wenige Meter vom Sarg entfernt lächelnd und ziemlich pietätlos ein Selfie mit Weggefährten Pelés macht. Er wolle "an alle Fußballverbände der Welt appellieren, mindestens ein Stadion im Land nach Pelé zu benennen. Die Jugend, die kommenden Generationen sollen wissen und sich daran erinnern, wer Pelé war und welche Freude er der Welt gegeben hat", hatte Infantino bei seinem Besuch erklärt.

Detailansicht öffnen Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva (li.) kondoliert Pelés Sohn Edinho und der Witwe Marcia Cibele Aoki. (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Pelés Sohn Edinho schrieb in den frühen Morgenstunden bei Instagram: "Wir bringen den König nach Hause." Das Andenken Pelés, der als kleiner Junge auf der Straße Erdnüsse verkaufte, um seine Familie über die Runden zu bringen, wurde zuvor bereits mit einer dreitägigen Staatstrauer geehrt.

Nach der Totenwache wurde Pelés Sarg, eingehüllt in die brasilianische Flagge und die "seines" FC Santos, auf dem Dach eines Feuerwehrautos durch die Straßen von Santos geführt, Kadetten der Militärpolizei-Akademie hielten daneben Ehrenwache. Immer wieder ging es kaum im Schritttempo vorwärts, alle Kirchenglocken in Santos läuteten zu Ehren des großen Fußballers. Am Strand malten Fans ein riesiges Herz in den Sand, darin stand: "Pele, du wirst ewig sein." Die Prozession führte auch an dem Haus vorbei, in dem Pelés 100 Jahre alte Mutter Celeste Arantes lebt. Pelés Beisetzung war danach im engen Familienkreis geplant. "O Rei", der als einziger Spieler der Geschichte dreimal Weltmeister geworden war und in seiner 21-jährigen Karriere nach offiziellen Angaben 1283 Tore geschossen hat, war am 29. Dezember mit 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.