Brasiliens Fußball-Idol Pelé ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie seine Familie mitteilte. "Alles, was wir sind, sind wir dank dir. Wir lieben dich auf ewig. Ruhe in Frieden", schrieb seine Tochter Kely Nascimento auf Instagram.

Edson Arantes do Nascimento, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Er bestritt 92 Länderspiele und gewann mit Brasiliens Nationalmannschaft drei WM-Titel (1958, 1962, 1970).

Pelés Gesundheitszustand hatte in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge gegeben. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt.

Seit dem 29. November war Pelé wieder im Krankenhaus, um seine Chemotherapie gegen einen Dickdarmtumor neu einzustellen. Medienberichten zufolge hatte die Therapie zuletzt nicht mehr angeschlagen. Auch gaben die Mediziner Nieren- und Herzfunktionsstörungen bekannt. Der engste Familienkreis verbrachte die Weihnachtstage an seiner Seite.

