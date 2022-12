Pelés Familie: "Inspiration und Liebe prägten die Reise von König Pelé, der heute friedlich von uns gegangen ist. Auf seiner Reise verzauberte Edson alle mit seiner Genialität im Sport, stoppte einen Krieg, leistete soziale Arbeit auf der ganzen Welt und verbreitete das, was er für das Allheilmittel für all unsere Probleme hielt: Liebe. Seine Botschaft im Leben wird zu einem Vermächtnis für zukünftige Generationen. Liebe, Liebe und Liebe, für immer."

Kely Nascimento, Pelés Tochter: "Alles, was wir sind, sind wir dank dir. Wir lieben dich auf ewig. Ruhe in Frieden"

Brasiliens Fußballverband CBF: "Pelé, König für immer."

Neymar (gemeinsam mit Pelé Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft): "Vor Pelé war die 10 nur eine Zahl. Ich habe diesen Satz irgendwo gelesen, irgendwann in meinem Leben. Aber dieser Satz, so schön er ist, ist unvollständig. Ich würde sagen, vor Pelé war Fußball nur ein Sport. Pelé hat alles verändert. Er machte Fußball zu Kunst, zu Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen eine Stimme, und vor allem: Er hat Brasilien sichtbar gemacht. Fußball und Brasilien haben dank des Königs ihren Status erhöht! Er ist gegangen, aber seine Magie wird bleiben. Pelé ist EWIG!!"

Detailansicht öffnen Der junge Pelé im WM-Finale von 1958 in Stockholm. Er gewinnt seinen ersten von drei WM-Titeln. Kein Spieler gewann je mehr. (Foto: Horstmüller/imago images)

Zico (71-maliger Nationalspieler Brasiliens): "Adeus, König Edson Arantes do Nascimento. Unser Pelé hat uns heute verlassen. Die ewige Nummer 10 war und bleibt für immer eines der größten Idole des Weltfußballs, eine Inspiration für alle Generationen. Es wird für immer in unseren Herzen sein!"

Gerson (Weltmeister mit Pelé 1970): "Ein König stirbt nicht, ein König ruht nur. Ich hatte die Ehre, mit Pelé und auch gegen ihn zu spielen. Ein wahres Genie, unter den wenigen, die ich getroffen habe. Er hat die Welt mit seinem einzigartigen Fußball verzaubert, war all der Auszeichnungen und Trophäen würdig, die er während seiner brillanten und beispiellosen Karriere im Sport gewonnen hat. Sein grandioses Werk, seine sensationellen Tore, seine großartige Vision des Spiels werden für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Von Herzen, Pelé, danke für alles, was du für den brasilianischen und den Weltfußball getan hast. Möge der König in Frieden ruhen und möge Gott seine Freunde, seine Familie und seine Millionen von Fans trösten."

Romario (Weltmeister von 1994): "Heute verabschiedet sich Brasilien von einem seiner berühmtesten Söhne: Pelé, dem König des Fußballs. Der zum Athleten des Jahrhunderts gewählte Edson Arantes do Nascimento ließ die Welt vor seinem Talent verneigen und brachte den brasilianischen Fußball zum Altar der Götter."

Cafu (Weltmeister 1994 und 2002): "Heute habe ich meinen Bruder verloren. Als katholischer Christ weiß ich, dass man zum ewigen Leben geboren wird, indem man stirbt. Wir werden die ganze Ewigkeit haben, um im Haus des Vaters zusammen zu sein. Bis eines Tages, Pelé."

Franz Beckenbauer: "Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren - und ich einen einzigartigen Freund. Der Fußball wird auf ewig Dir gehören. Ruhe in Frieden"

Deutsche Fußball Liga DFL: "Die Fußballwelt trauert um einen der größten Spieler aller Zeiten. Ruhe in Frieden, Pele."

Lionel Messi: "Ruhe in Frieden, Pelé."

Kylian Mbappé: "Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird niemals vergessen werden. RIP König."

Cristiano Ronaldo: "Mein tiefstes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Herrn Edson Arantes do Nascimento. Ein bloßes 'Adeus' vom ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der derzeit die gesamte Fußballwelt erfasst. Eine Inspiration für so viele Millionen, eine Referenz von gestern, heute, für immer. Die Zuneigung, die er mir immer zeigte, war in jedem Moment, den wir teilten, gegenseitig, sogar aus der Ferne. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird in jedem von uns Fußballliebhabern für immer weiterleben. Ruhe in Frieden, König Pelé."

Mesut Özil: "Ich bin sicher, dass der 'Heaven FC' mit Maradona und Pelé auf ewig unbesiegbar sein wird."