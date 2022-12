Ein Synonym Brasiliens in seiner ganzen Widersprüchlichkeit

Pelé zeigt ein Bild von Juanito, dem Maskottchen der WM 1970 in Mexiko.

Pelé war zweifelsfrei der beste Fußballer unter all den exzentrischen Nationalkickern Brasiliens. Aber er ist auch dafür bekannt geworden, dass er immer dann den Mund hielt, wenn ein Wort von ihm alles verändert hätte.

Kommentar von Boris Herrmann

Im Jahr 1500 erreichte der portugiesische Seefahrer Pedro Álvares Cabral jenen Flecken Erde, den man heute Brasilien nennt. Cabral gilt als der Entdecker dieses Landes, ungeachtet dessen, dass es bei seiner Ankunft schon sehr lange besiedelt war. Je nachdem, ob man die Sache aus einer eurozentrischen oder einer etwas globaleren Sicht betrachtet, ist die brasilianische Geschichte also knapp 523 oder rund zehntausend Jahre alt. Fest steht in jedem Fall: Es hat in dieser Geschichte keinen berühmteren Brasilianer als Pelé gegeben.