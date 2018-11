30. November 2018, 14:55 Uhr Biathlon Peiffers Neustart nach der großen Party

Arnd Peiffer geht als Anführer der deutschen Biathlen in den kommenden Winter.

Der Olympiasieger soll helfen, den Generationen-Umbruch hinzubekommen.

Von Volker Kreisl

Ach, was war das für ein perfektes Rennen, Arnd Peiffer erinnert sich noch gut. Jeder Schuss, peng, saß. Und das Skaten, es ging ganz leicht über die Piste, es war wie im Flow, sagt Peiffer, die Abläufe, die Technik, die Wechsel zwischen den Disziplinen: "Alles hat geflutscht." Derart "bombastisch" war es, dass es schon gefährlich erschien, denn, so Peiffer, "man kann direkt süchtig werden von so was!"

Aber der Biathlet Arnd Peiffer ist nicht der Typ, der süchtig wird. Sonst würde er nicht schon bei einem Rausch, der im Prinzip nur durch Anstrengung an der frischen Luft ausgelöst wird, sich selber ermahnen, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Und er würde auch nicht dieses perfekt flutschende Rennen 2010 in Antholz/Südtirol, von dem er gerade erzählt hatte, auf dieselbe Stufe heben wie das, was ihm am 11. Februar 2018 widerfahren ist.

Das war der Olympiasieg in der Disziplin Sprint, einer Art Biathlon pur. Der Sport wird da verdichtet auf zirka 25 Minuten, in denen unter höchstem Zeitdruck und fast ohne Taktik geschossen und gerast wird. Peiffer liebt den Sprint. Er wurde darin 2011 Weltmeister und im Februar dieses Jahres in Pyeongchang Olympiasieger.

Das Spitzenquartett ist bald komplett über 30 Jahre alt

Peiffer will noch eine Weile fortfahren mit seinem Sport, und doch könnte er diesen Sieg auch als Abrundung, als Krönung seiner Arbeit empfinden. Aber er sagt: "Ich sehe mich jetzt überhaupt nicht anders." Es sei ein gutes Rennen gewesen, ein tolles Erlebnis, dafür sei er dankbar, aber davon gab es noch andere. Zum Beispiel das simple, aber perfekte Weltcuprennen vor knapp neun Jahren in Antholz.

Der Olympiasieger Arnd Peiffer lebt gerade das vor, was im Biathlon und in vielen weiteren Disziplinen des deutschen Wintersports gefragt ist: den Neubeginn nach der Party. Nach den 14 Goldmedaillen von Südkorea müssen sich viele Teams neu ausrichten und motivieren. Die Biathleten, von denen nach zwei Jahrzehnten voller Erfolge immer besonders viel erwartet wird, stehen demnächst wieder vor einem schwierigen Umbruch.

Das Spitzenquartett der Männer (Simon Schempp, Erik Lesser, Benedikt Doll und Peiffer) ist bald komplett über 30 Jahre alt, eine ähnlich stark veranlagte jüngere Generation ist nicht in Sicht. Und bei den Frauen hat zuletzt hauptsächlich Laura Dahlmeier Medaillen errungen. Selbst wenn sie frühestens kommende Woche von ihrer Erholungspause zurückkommt, so fragt sich, ob Franziska Preuß, Vanessa Hinz oder vielleicht auch die Langlauf-Umsteigerin Denise Herrmann zu verlässlichen Größen werden.