Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein muss sich in ihrem Schadenersatz-Prozess gegen den Eislauf-Weltverband ISU weiter in Geduld üben. Wie das Oberlandesgericht München der ARD am Dienstag bestätigte, wurde der ursprünglich für den 13. Februar angesetzte nächste Verhandlungstag auf den 10. April verschoben. Hintergrund für die Neuansetzung des Termins sind nach ARD-Informationen laufende Vergleichsverhandlungen zwischen beiden Parteien, die das Gericht am 24. Oktober mit Nachdruck angeregt hatte. Dort war der Prozess nach mehrstündiger Verhandlung vertagt worden.