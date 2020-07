Von Carsten Scheele

Die Miniatur-Sommerpause ist rum, doch die Zeit, in der der FC Bayern überhaupt keinen verletzten Spieler zu beklagen hatte, hielt nicht lange an. Trainer Hansi Flick hat am Sonntag anschaulich beschrieben, wie es zur Knöchelverletzung bei Benjamin Pavard kam. Dieser habe im Training eine Flanke abblocken wollen, der Fuß habe dabei spannungslos in der Luft gelegen, wie Flick diagnostizierte.

Auf die Zehen habe der Franzose den Ball gekriegt, "umgeschnackselt" sei das Gelenk, so sein Trainer. Bandverletzung an der linken Fußwurzel, lautete die Diagnose, der Weltmeister von 2018 ist vorerst raus aus allen taktischen Überlegungen. Rappelvoll war der Trainingsplatz zuvor gewesen. 27 Feldspieler, vier Torhüter, dazu das lehrende und versorgende Personal, hatten sich um Flick geschart während dessen erster Ansprache nach zweiwöchiger Pause zwischen Bundesliga-Ende und Champions-League-Restart.

Schon am 8. August treten die Bayern in dieser vom Virus gestreckten Saison zum nachgeholten Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea an (Hinspiel 3:0). Um all das kickende Personal zu beschäftigen, hat Flick alternative Übungsformen angewandt: Er ließ ein Neunerturnier spielen, mit drei Mannschaften. Am Freitag dann, beim Münchner Testspiel vor leeren Rängen gegen Olympique Marseille, will Flick seinen "Cut" setzen: Ab dann werden sich die Bayern im Champions-League-Modus bewegen und nur noch jene Spieler mitnehmen, die für das Chelsea-Spiel und die erhoffte Teilnahme am folgenden Finalturnier in Lissabon (12. bis 23. August) in Frage kommen.

Leroy Sané sprintet im Training der Bayern mit

Das bedeutet: Alle Zugänge - inklusive dem von Manchester City verpflichteten Leroy Sané, der am Sonntag fröhlich mitspurtete, dem Franzosen Tanguy Nianzou sowie dem aus Schalke geholten Torwart Alexander Nübel - werden abseits trainieren; sie dürfen in der Königsklasse nicht eingesetzt werden.

Der genesene Niklas Süle ("ist bei 100 Prozent") ist dagegen ein Kandidat, ebenso David Alaba und Thiago, sollte sich bei ihnen wechseltechnisch nicht schneller als erwartet etwas tun. Und auch Philippe Coutinho, der nach dem Turnier zum FC Barcelona zurückkehrt, wo er aber nicht bleiben wird. Die Zukunft des Brasilianers ist ungewiss, laut Medienberichten tut sich Barça schwer, einen Abnehmer für den Künstler mit dem Riesengehalt zu finden. Coutinho muss also vorspielen in Lissabon, am besten natürlich: in sehr guter Form.