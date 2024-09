Umworbener Spieler des 1. FC Heidenheim:Alle wollen Wanner

Paul Wanner war noch nie in Dortmund. Mitspieler haben ihm von diesem Stadion erzählt, von der Stimmung dort, von der steilen Wand, die laut Legende schon manchen Gegner eingeschüchtert hat. Paul Wanner, 18, ist allerdings eher der Typ, der sich bei einem neuen Verein unaufgefordert den Ball schnappt, wenn es Elfmeter gibt. Der mit natürlichem Selbstbewusstsein ignoriert, dass zwei Mitspieler auch schießen wollen, und den Ball dann selbstverständlich reinhaut. Sollte das Dortmunder Stadion also darauf spekulieren, diesem Burschen Angst einzujagen, dann braucht das Stadion womöglich einen Plan B.

Der 1. FC Heidenheim kommt am Freitagabend mit enormem Respekt nach Dortmund, aber Angst haben die Heidenheimer höchstens davor, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Auch wenn sie sich kaum etwas darauf einbilden, dass sie als Tabellenführer anreisen – unter anderem wegen eines 4:0 gegen Augsburg am vorigen Wochenende, das durch das frühe Elfmetertor des 18-jährigen Paul Wanner angebahnt wurde.

Als die Heidenheimer vor einem Jahr, ebenfalls am 3. Spieltag, ein überraschendes 2:2 in Dortmund holten, hat Paul Wanner die letzte Viertelstunde auf dem Laptop gesehen. Er war damals seit genau einem Tag Spieler des Zweitliga-Aufsteigers Elversberg, weil der FC Bayern .... ach, es ist kompliziert. Ein Spieler, und so viele Mannschaften. Das ist in Kürze die Geschichte von Paul Wanner.

Um den jungen Spielmacher ist gerade etwas entstanden, was sie in Heidenheim sonst eher mit Skepsis sehen: eine kleine Euphorie. „Er ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben“, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann gerade über Wanner gesagt – ein Satz mit doppeltem Boden, aber dazu gleich mehr. Auch mit einfachem Boden hat dieser Satz ausgereicht, um die neugierigen Blicke der Branche nach Heidenheim zu lenken. Heidenheims Trainer Frank Schmidt würde den Kerle einerseits gerne vor dem Branchenhype verstecken, möglicherweise in umliegenden Teilgemeinden, die Großkuchen und Kleinkuchen heißen. Aber andererseits: Schmidt traut’s ihm ja zu. Er vertraut dem jungen Mann, den er wie alle anderen neuen Spieler erst mal zum Kennenlerngespräch auf die Ostalb bestellt hatte, inklusive Eltern in diesem Fall. Schmidts Fazit: Ja, den können wir ausleihen. Der gehört zwar dem großmächtigen FC Bayern und ist somit ein Jungstar, aber der Junge ist total sauber. Der bringt uns den Laden nicht durcheinander.

Seine Vita lässt alles offen: geboren in Vorarlberg, aufgewachsen in Oberschwaben, Mutter Österreicherin, Vater Deutscher

„Ich kann mit all den Schlagzeilen gut umgehen, ich bin da perfekt aufgehoben mit meinem Elternhaus“, sagt Paul Wanner beim Gespräch in einer der neuen Stadionlogen bei diesem immer noch neuen Erstligisten. Das Unspektakuläre, das der junge Mann ausstrahlt, hilft ihm sehr bei den spektakulären Entscheidungen, die er gerade treffen muss. Es sind zwei parallele, im Kern sehr ähnliche Fälle, die der 18-Jährige in eigener Sache zu bearbeiten hat: Er muss entscheiden, für wen er künftig spielt – auf Klubebene und bei der Nationalmannschaft. Also: Traut er sich nach der Leihstation in Heidenheim den FC Bayern wirklich zu? Und vor allem: Deutschland oder Österreich?

Paul Wanner – geboren in Dornbirn in Vorarlberg und aufgewachsen in Amtzell in Oberschwaben, Mutter Österreicherin, Vater Deutscher – steht genau an jenem Bahnübergang, der in der Branche als besonders gefahrenträchtig gilt. Genau da, wo der ambitionierte Juniorenfußball in den Männerprofifußball übergeht, fallen gerne die verkehrtesten Entscheidungen – aus Übermut oder Kleinmut, wegen zu viel oder zu wenig Geduld, wegen Gier oder falscher Beratung. Paul Wanner, so viel lässt sich sagen, hat diese Gefahrenstelle bisher mit bemerkenswerter Vernunft passiert.

Detailansicht öffnen Das DFB-Trikot hat Paul Wanner schon getragen, hier in einem U20-Länderspiel gegen England. (Foto: Wolfgang Zink/Sportfoto Zink/Imago)

Bei der Wahl der Nationalmannschaft sei es allerdings „nicht so wie im Verein“, sagt er mit einem Schmunzeln, „man kann nicht hin und eventuell wieder zurückwechseln, und ausleihen geht auch schlecht“. Deshalb ist die Klub-Entscheidung sicher die entspanntere, sie schließt nichts aus und bleibt reversibel.

Bisher liest sich Wanners Weg, als hätte ihn eine mit Umsicht und vielleicht sogar ein paar Empathieschaltkreisen ausgestattete Künstliche Intelligenz meisterhaft auf ihn zugeschnitten. Mit 15 hat er bereits in der U19 des FC Bayern gespielt und manchmal bei den Profis mittrainiert, wo er nach eigener Erinnerung „super mithalten“ konnte. Es folgten „zwei sehr, sehr gute Leihen“, wie es Bayerns Sportvorstand Max Eberl nennt, erst zum Zweitligisten SV Elversberg, „dessen spielerischer Fußball mir sehr entgegenkam“, wie Paul Wanner sagt. Und nun eben Heidenheim, ein perfektes Geschäft auf Gegenseitigkeit: Wanner erweitert den Ostalbfußball um eine künstlerische Dimension und bekommt dafür genau das, was ihm noch fehlt. „Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse“, sagt er, „auf einen Standort, an dem viel Arbeit gefragt ist, an dem ich mich auch im Spiel gegen den Ball noch mal verbessern kann. In Heidenheim ist Intensität extrem wichtig, immer anlaufen, immer Vollgas, viel Gegenpressing, nie nachlassen. Das lernt man hier sofort.“ Jedenfalls – kleines Schmunzeln – „wenn man es so macht, wie der Trainer es verlangt …“

Erstes Erfolgserlebnis: Den Treffer zum 3:0 gegen Augsburg hat Paul Wanner nicht nur mit einem hübschen Spielmacherpass vorbereitet. Er hat sich zuvor den Ball erkämpft, mit einem Rempler, an der Grenze zum Foul.

Ist Österreich eine Art Heidenheim des Weltfußballs?

„Wir haben die Fantasie, aus Paul mal einen Bayern-München-Spieler zu machen“, sagt Bayerns Sportvorstand Eberl an diesem Donnerstag, aber das Problem sind eher die anderen Fantasien. Julian Nagelsmann stellt sich Paul Wanner als deutschen Nationalspieler vor, Österreichs Teamchef Ralf Rangnick sieht ihn im österreichischen Leiberl – wie Wanners Familie mütterlicherseits, die ihn zum ÖFB-Einsatz überreden will, während seine Kumpels in Ravensburg ihm das DFB-Trikot aufdrängen.

Die Mama sagt Spiel für Österreich, der Papa sagt Spiel für Deutschland? „Ja, vielleicht“, sagt Paul Wanner und lacht.

Im Grunde muss der 18-Jährige nun noch mal die Heidenheim-Entscheidung treffen, nur ohne Rückfahrbillett. Für Österreich, ein Heidenheim des Weltfußballs, könnte er sofort im A-Team antreten, Rangnick würde ihm Teile des Mittelfeldzentrums anvertrauen. Auf Rangnicks Einladung hin hat er im November 2022 schon mal einen Schnupperkurs beim ÖFB absolviert, keine siebzehn war er damals. Es hat ihm dort gut gefallen, ebenso allerdings bei den deutschen U-Nationalteams, für die er knapp 20 Spiele absolviert hat. Eine Einladung zur deutschen U21 hat er gerade abgesagt, „das hatte aber einen einfachen Grund“, sagt er: „Mein Körper hat einfach mal kurz Pause gebraucht. Die Umstellung auf die erste Liga, zwei Trainingslager, Conference-League-Playoffs, fünf Spiele in 16 Tagen, das war schon anstrengend. So habe ich das auch allen klar kommuniziert.“

Der junge Mann, der bisher so viele richtige Entscheidungen getroffen hat, muss sich nun darüber klar werden, ob er mit drei oder vier Jokern spielt, wie man in der Günther-Jauch-Sprache sagen würde. Die Sicherheitsvariante wäre Österreich, A-Elf sofort, Stammspieler bei der WM 2026; Risiko wäre Deutschland, das ihn wohl erst mal zur U21-EM schicken würde, zumal auf seinen liebsten Positionen in der A-Elf Jamal Musiala und Florian Wirtz spielen.

Im März, wenn die WM-Qualifikation beginnt, wird Ralf Rangnick ihn zum ÖFB einladen, womöglich muss Paul Wanner dann Farbe bekennen. „Natürlich werde ich mir nicht ewig eine Pause nehmen“, sagt er, „es ist ja nicht mein Ziel, nicht Nationalspieler zu sein. Irgendwann will ich ja anfangen damit … Eigentlich will ich erst mal ein komplettes Jahr Bundesliga spielen, um zu sehen, wo es hingeht, aber vielleicht fällt die Entscheidung auch schneller. Ich habe noch kein endgültiges Gefühl für den richtigen Zeitpunkt.“ Er könne allerdings „ganz klar sagen, dass meine Entscheidung noch offen ist. Ich habe noch nichts entschieden“.

Er wird das mit seiner Familie besprechen, „Papa, Mama, ich“, sagt er, sonst niemand. Wäre ja auch unpraktisch, seinen Trainer zu fragen, denn er hat im Moment fünf davon. Für ihn zuständig fühlen sich der deutsche Bundestrainer Nagelsmann, der österreichische Teamchef Rangnick, der deutsche U21-Trainer Antonio Di Salvo, der Münchner Vincent Kompany – und natürlich, sowieso am wichtigsten, Frank Schmidt aus Heidenheim.