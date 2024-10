Trotz Dopingsperre:Pogba will bei Juve bleiben

Der französische Ex-Weltmeister Paul Pogba will seine Fußballkarriere nach Ablauf seiner Dopingsperre beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin fortsetzen. „Ich bin bereit, auf Geld zu verzichten, um noch bei Juve spielen zu können, ich will zu diesem Verein zurückkehren“, sagte der 31-Jährige der Gazzetta dello Sport. Zuletzt war jedoch berichtet worden, dass die Turiner den noch bis 2026 laufenden und mit rund acht Millionen Euro Jahresgehalt dotierten Vertrag auflösen wollen. Juventus-Coach Thiago Motta hatte jüngst auch in der Vergangenheit über den Mittelfeldspieler gesprochen („Er war ein großer Spieler, er hat lange nicht mehr gespielt“).