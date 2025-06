Von Ulrich Hartmann

Fußballprofis neigen eher nicht zum Plan B. Exklusiv einem Plan A zu folgen, gilt nämlich als Ausdruck kompromissloser Zielstrebigkeit. Paul Nebel ist da ein bisschen flexibler. Der junge Hesse spielt mit der deutschen U21 gerade eine starke Junioren-Europameisterschaft in der Slowakei. Zum 4:2-Sieg gegen Tschechien hat er sein erstes U21-Tor beigetragen. An diesem Mittwoch (21 Uhr, Sat 1) trifft die DFB-Auswahl im Gruppenfinale auf England. Am Wochenende wird es im Viertelfinale richtig ernst. Nach einer famosen Saison beim Bundesligisten Mainz 05 gilt Nebel manchem bereits als Kandidat fürs A-Team. Sollte der Sprung in die Mannschaft von Julian Nagelsmann allerdings nicht klappen, dann hätte Nebel einen Plan B. Und der heißt: Irland.