Fußballprofis neigen eher nicht zum Plan B. Exklusiv einem Plan A zu folgen, gilt nämlich als Ausdruck kompromissloser Zielstrebigkeit. Paul Nebel ist da ein bisschen flexibler. Der junge Hesse spielt mit der deutschen U21 gerade eine starke Junioren-Europameisterschaft in der Slowakei. Zum 4:2-Sieg gegen Tschechien hat er sein erstes U21-Tor beigetragen. An diesem Mittwoch (21 Uhr, Sat1) trifft die DFB-Auswahl im Gruppenfinale auf England. Am Wochenende wird es im Viertelfinale richtig ernst. Nach einer famosen Saison beim Bundesligisten Mainz 05 gilt Nebel manchem bereits als Kandidat fürs A-Team. Sollte der Sprung in die Mannschaft von Julian Nagelsmann allerdings nicht klappen, dann hätte Nebel einen Plan B. Und der heißt: Irland.

Durch Paul Nebel aus Florstadt im hessischen Wetterau-Kreis fließt nämlich auch irisches Blut. Zwischen Mainz und der Hafenstadt Galway liegen 1250 Kilometer Luftlinie. Die irische Großmutter hat dort in der Nähe ein Haus. Viele Familienurlaube wurden auf der Insel westlich von England verbracht. „Ich habe auch irische Wurzeln, Irland ist meine zweite Heimat“, sagt der 22 Jahre alte Angreifer. „Sollte es beim DFB nicht klappen, dann mache ich mir Gedanken.“

Bei solchen Sätzen werden die Menschen vom Deutschen Fußball-Bund hellhörig. Viele deutsche Junioren-Nationalspieler haben in den vergangenen Jahren den Verband gewechselt, haben sich dem Fußball aus der Heimat von Eltern oder Großeltern angeschlossen. Der Berliner Lazar Samardzic spielt jetzt für Serbien, der Nürnberger Malik Tillman für die USA, der Münchner Josip Stanisic für Kroatien, der Berliner Marton Dardai für Ungarn.

Die Iren sind in der Weltrangliste Sechzigste, Deutschland ist Zehnter. Wenn man sich anschaut, wie Nebel mit Mainz gerade die Bundesliga aufgewirbelt hat und jetzt auch bei der U21 glänzt, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass er demnächst für Irland spielt. Konkret hat er das momentan auch gar nicht vor. „Es gibt zwar grundsätzlich diese Option“, sagt er, „aber ich spiele seit der U15 für den DFB, Deutschland ist meine Heimat und ich konzentriere mich voll auf Mainz und die U21 – an etwas anderes denke ich gerade nicht.“ Die Iren haben ihm ihr Interesse bereits signalisiert. Bis zum ersten Einsatz für eine A-Nationalmannschaft darf ein Spieler den Verband noch wechseln.

Bei seinem Bundesliga-Debüt im Jahr 2020 hieß der gegnerische Trainer: Julian Nagelsmann

Nebel war noch keine 18 Jahre alt, als er am 20. September 2020 für Mainz seinen ersten Bundesliga-Einsatz absolvierte. Er wurde in der Nachspielzeit eingewechselt, Mainz verlor in Leipzig 1:3. Der gegnerische Trainer hieß Julian Nagelsmann, ist heute Bundestrainer und wirft gewiss bereits ein Auge auf jenen offensiven Mittelfeldspieler, der nach zwei Jahren Leihe zum Zweitligisten Karlsruher SC erst seit einem Jahr wieder für Mainz spielt. Dort hat er in der vergangenen Saison in 31 Bundesliga-Partien mit zehn Toren und sechs Vorlagen maßgeblich zur Mainzer Conference-League-Qualifikation beigetragen. Auch in der deutschen U21 ist er eine feste Größe.

Früher hat Nebel auf der linken Seite gespielt, in Mainz hat ihn der Trainer Bo Henriksen zum halbrechten Angreifer umgeschult. In seiner Jugend hat Nebel Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Mesut Özil verehrt. Er ist mit 1,69 Metern ungefähr gleich groß wie der Wirbelwind Messi. Von den deutschen Spielern gefallen ihm Jamal Musiala und Florian Wirtz gut. Das sind allerdings just jene Konkurrenten, die in der A-Mannschaft in seinem Geltungsbereich wirken. „Die sind einen Tick weiter als ich“, sagt Nebel, „da guck ich mir gern was ab.“ Den Konkurrenzkampf mit ihnen müsste er aufnehmen, sollte er eines Tages von Nagelsmann nominiert werden.

2025 ist das bislang größte Jahr in Nebels Karriere. Mit den Mainzern hat er sich als Sechster für die europäische Conference League qualifiziert. Mit der U21 scheint, gemessen an den Leistungen beim 3:0 gegen Slowenien und beim 4:2 gegen Tschechien, sogar der EM-Titel möglich zu sein. Einen relevanten Titel hat Nebel noch nicht gewonnen, allenfalls „in der Jugend mal irgendein Hallenmasters“, wie er grinsend sagt.

In seiner Entwicklung überlässt Nebel nichts dem Zufall. Vor jedem Spiel hört er affirmative Audiodateien zur positiven Bestärkung. Ein Mentalcoach hat ihn Meditation gelehrt. Nach fast jedem Training übt Nebel noch extra Torabschlüsse. „Ich arbeite hart an mir“, sagt er. „Wir haben in Mainz eine gute Truppe und ein gutes Trainerteam und passen super zusammen.“ Sein Vertrag in Mainz gilt bis 2027. Seine Leistungen aber rufen Interessenten auf den Plan. „Im Fußball weiß man nie, wie’s kommt“, sagt er, „ich fühle mich in Mainz aber wohl.“ In dieser Hinsicht will Nebel von einem Plan B bislang noch nichts wissen.