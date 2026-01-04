Brighton statt Marbella: Pascal Groß hat sich entschieden. Und kaum hatte er im südenglischen Seebad die Koffer ausgepackt, stand er gut 24 Stunden später schon auf dem Rasen, eingewechselt im Premier-League-Spiel gegen den FC Burnley, das Brighton & Hove Albion 2:0 gewann. Brighton, wo Nationalspieler Groß bis zum Sommer 2024 schon acht Jahre verbracht hat und zum besten Scorer der Klubgeschichte wurde, soll ihn zurück in den Kader von Julian Nagelsmann für die WM im kommenden Sommer bringen.