Italiens Fußball-Erstligist Parma Calcio geht wieder in italienischen Besitz über. Der chinesische Investor Link International um Großunternehmer Jiang Lizhang, der den Klub 2017 mehrheitlich übernommen hatte, hat sich nicht an der beschlossenen Kapitalerhöhung des Klubs beteiligt. Dies berichten italienische Medien. Der Verein gerät somit komplett unter Kontrolle der Gesellschaft Nuovo Inizio, die den Klub nach der Pleite 2015 neu gegründet hatte. An der italienischen Gesellschaft beteiligen sich mehrere lokale Unternehmer, darunter Guido Barilla, Eigentümer des Lebensmittelkonzerns Barilla. Die Italiener hatten den Klub 2015 neu gegründet, der seitdem von der 3. Liga in die Serie A aufgestiegen ist. Derzeit belegt Parma mit 32 Punkten Platz sieben in der Serie-A-Tabelle. Parma war bisher nicht der einzige Klub in chinesischer Hand. Inter Mailand steht seit 2016 unter mehrheitlicher Kontrolle der Suning Holding.