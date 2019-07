15. Juli 2019, 18:59 Uhr Paris Tuchel will Diallo

BVB-Verteidiger vor Wechsel nach Paris

Borussia Dortmund ist ohne seinen Verteidiger Abdou Diallo zur sechstägigen Reise in die USA aufgebrochen. Das bestätigte ein Klubsprecher kurz vor dem Abflug am Montag in Frankfurt. Offenbar steht ein Wechsel des Franzosen zum Spitzenklub Paris Saint-Germain bevor. Laut Medienberichten reiste Diallo bereits zum Medizincheck in die französische Hauptstadt. Die Ablöse für den 23-Jährigen soll 32 Millionen Euro betragen.

Der erst 2018 für 28 Millionen Euro vom FSV Mainz verpflichtete Diallo hatte bereits nach der Rückkehr von Mats Hummels zum BVB (vom FC Bayern) Abwanderungsgedanken geäußert und von einem "schönen Projekt" in Paris gesprochen. Mit Hummels hatte sich die Zahl der möglichen Innenverteidiger im Dortmunder Kader auf sieben erhöht - deshalb fürchtete Diallo wohl den Verlust seines Stammplatzes aus der Vorsaison. Für den Pariser Trainer, den früheren BVB-Coach Thomas Tuchel, soll Diallo der Wunschspieler für die Innenverteidigung sein.