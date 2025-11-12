Im Stade de France haben die Terroristen am 13. November 2015 ein Ziel nicht erreicht: möglichst viele Menschen zu töten. Ein anderes aber schon. Erinnerungen an eine Nacht, die nicht nur Joachim Löw und seine Nationalspieler bis heute nicht vergessen können.

Am Morgen danach, 130 Menschen haben in der Nacht ihr Leben verloren, liegt Paris da in stillem, schmerzhaftem Grau. Man hatte das vorher nicht für möglich gehalten: wie verstörend leise eine verwundete Stadt klingen kann. Alles wie in einem Vakuum, als sei keine Luft mehr übrig, die den Schall der Autos, den Laut der Schritte weitertragen könnte. Als habe jemand nach Stunden zwischen Leben und Tod endgültig die Maschinen abgestellt.