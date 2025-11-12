SZ-Podcast „Das Thema“:Frankreichs Horrorjahr 2015: „Charlie Hebdo“, Germanwings, Bataclan
Christian Wernicke, unser Mann „im Westen“, verabschiedet sich von der SZ – und zieht ein persönliches Resümee.
Am Morgen danach, 130 Menschen haben in der Nacht ihr Leben verloren, liegt Paris da in stillem, schmerzhaftem Grau. Man hatte das vorher nicht für möglich gehalten: wie verstörend leise eine verwundete Stadt klingen kann. Alles wie in einem Vakuum, als sei keine Luft mehr übrig, die den Schall der Autos, den Laut der Schritte weitertragen könnte. Als habe jemand nach Stunden zwischen Leben und Tod endgültig die Maschinen abgestellt.