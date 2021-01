Mauricio Pochettino hat bei seinem durchwachsenen Debüt als Trainer von Paris Saint-Germain ein 1:1 (1:1) in der französischen Liga bei AS Saint-Etienne erzielt. "Ich bin nicht besorgt. Uns fehlt die Zeit, aber wir haben viel Qualität in der Mannschaft", sagte der Nachfolger von Thomas Tuchel, der am Tag vor Heiligabend von PSG entlassen worden war. Das 1:1 sei zwar "nicht ausreichend", so Pochettino, aber angesichts der Umstände müsse man mit dem Remis zufrieden sein.

Wie schon sein deutscher Vorgänger, beklagt auch der Argentinier Pochettino viele verletzte Spieler. In Saint-Etienne fehlte, wie am Ende des alten Jahres, unter anderem Topstürmer Neymar. In der Startelf stand dagegen der deutsche Nationalverteidiger Thilo Kehrer, Angreifer Julian Draxler wurde in der 63. Minute eingewechselt. "Es gibt viele Aspekte, an denen wir arbeiten müssen, wenn wir Großartiges erreichen wollen", erklärte Pochettino, der einen Vertrag bis Juni 2022 unterschrieben hat. Während die Fußballpresse rege über mögliche prominente PSG-Zugänge spekuliert - von Lionel Messi über Sergio Ramos bis Christian Eriksen -, ist der Serienmeister in der heimischen Liga nur Zweiter. Tabellenführer bleibt Olympique Lyon nach einem 3:2-Heimsieg gegen Lens.