Mauricio Pochettino tritt wie erwartet die Nachfolge von Thomas Tuchel als Trainer des französischen Fußballmeisters Paris St. Germain an. Wie PSG am Samstag mitteilte, hat der Argentinier einen Vertrag bis zum Sommer 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Pochettino, bis 2019 als Teammanager für Tottenham Hotspur in der Premier League tätig, ist in Paris kein Unbekannter. Zwischen 2001 und 2003 spielte der 48-Jährige für PSG. "Ich bin sehr glücklich und fühle mich geehrt, der neue Trainer von Paris St. Germain zu sein", sagte Pochettino. Der Klub habe "immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt", fügte der Trainer an und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Neymar, Kylian Mbappé und Co.: "Diese Mannschaft hat fantastisches Potenzial." Präsident Nasser Al-Khelaifi erklärte: "Ich bin stolz darauf, dass unser ehemaliger Kapitän zu Paris St. Germain zurückkehrt, da der Klub immer seine Heimat geblieben ist. Die Rückkehr von Mauricio Pochettino passt perfekt zu unseren Ambitionen." An Heiligabend war der Rauswurf von Tuchel beim Champions-League-Finalisten publik geworden, erst fünf Tage darauf gab der Verein die Trennung bekannt. Pochettino wurde sofort als Topkandidat auf die Nachfolge gehandelt. In der laufenden Saison ist PSG in der Ligue 1 mit einem Punkt Rückstand auf Olympique Lyon und OSC Lille Tabellendritter.