Die Gesamtsituation bei Paris Saint-Germain bleibt kurz vor dem heißen Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Dortmund (Hinspiel am Dienstag, 21 Uhr) ambivalent: Im französischen Pokal zog das Team von Trainer Thomas Tuchel am Mittwochabend durch ein 6:1 (2:1) bei FCO Dijon locker ins Halbfinale ein. Paris, das in der Liga inzwischen wieder haushoch führt und im Ligapokal das Endspiel erreicht hat, bleibt damit in drei nationalen Wettbewerben im Jahr 2020 unbesiegt. Fast noch wichtiger aber ist für Tuchel im Hinblick auf das Duell mit seinem früheren Klub BVB die heikle Personallage.

Gegen Dijon feierten in der zuletzt stark dezimierten Defensive Abwehrchef Thiagio Silva und der ehemalige Münchner Juan Bernat ihr Comeback. Weiterhin nicht einsatzfähig waren hingegen der Schlüsselspieler Marquinhos (Zerrung) - und Glamourstürmer Neymar, der mit einer Rippenprellung seit zehn Tagen ausfällt. Der frühere Dortmunder Verteidiger Abdou Diallo verpasst das Wiedersehen mit den BVB-Kameraden definitiv verletzt.

Vor allem für Neymar wäre ein Ausfall im bisher wichtigsten Saisonspiel ein kleines Drama, denn der Brasilianer hatte auch in allen relevanten Pariser K.o.-Spielen der Champions Legaue in den vergangenen Jahren nicht mithelfen können. Dennoch konnte Tuchel nach dem Sieg in Dijon keine Entwarnung geben: "Ich kann nicht sagen, ob Neymar gegen Dortmund bei 100 Prozent ist", sagte er. Ob der 28-Jährige am Samstag im Ligaspiel beim SC Amiens zurückkehrt, sei offen.