Wer sich selbst als Wiedergänger sieht, muss sich nicht wundern, wenn er ständig am Original gemessen wird. Im Guten wie im nicht so Guten. Als Moise Kean zwölf war, träumte er schon davon, einmal wie Mario Balotelli zu werden, und das war ja nur normal. "Super-Mario" diente vielen Italienern mit afrikanischen Wurzeln als Blaupause für den Aufstieg, als Beweis dafür, dass man es auch im widrigen, selten toleranten Umfeld des Calcio schaffen kann. Und Balotelli stand am Anfang seiner Karriere, er strotzte vor Selbstvertrauen: ein Mittelstürmer mit der Wucht einer Druckwelle. Wer hätte schon annehmen können, dass er sein Talent mit Dummheiten so spektakulär und traurig verschwenden würde, dass die Enzyklopädie Treccani dafür einen Worteintrag reservierte. Aber dazu später.

Moise Kean, mittlerweile 20 und dribbelstarker Mittelstürmer von Paris Saint-Germain, dem Gegner von RB Leipzig an diesem Mittwoch in der Champions League, kam in Vercelli im Piemont zur Welt. Als Sohn von Ivorern, die zehn Jahre zuvor nach Italien gezogen waren, um dort ihr Glück zu suchen. Sie fanden es nicht, ähnlich wie die Eltern von Mario Barwuah, die aus Ghana nach Palermo gezogen waren und den dreijährigen Sohn einer Pflegefamilie im norditalienischen Brescia anvertrauten, den Balotellis eben. Moises Eltern trennten sich, da war ihr Kleiner fünf.

Die Mutter zog mit ihren zwei Söhnen in die Kleinstadt Asti, 50 Kilometer von Turin entfernt. Sie arbeitete in einem Altersheim. Am Abend holte sie in der Pfarrei Don Bosco das Essen für die Jungs, weil das Geld nicht immer reichte. Moise sollte später einmal sagen: "Ich hatte es als Kind nicht leicht." Er sagte auch einmal: "Ich liebe die Nacht, weil in der Nacht alle Farben gleich sind, und ich bin wie alle anderen."

Der Ball war alles, und zwar immer analog - eine Playstation konnte sich die Familie nicht leisten. Keans erster Trainer sah darin den großen Unterschied zu dessen Kameraden, die mehr im Sofa hingen als mit dem Leder auf der Straße. Mit acht war Moise fußballerisch schon so reif, schnell und technisch fein, dass ihn der FC Turin in seine Fußballschule holte. Ein paar Jahre, dann wurde Juventus Turin vorstellig.

Moise Kean sollte bald zur größten Hoffnung von Juves Nachwuchs werden. "Gioiellino di casa", nannte man ihn, ein kleines Juwel aus dem eigenen Haus. Mit 16 gab er seinen Einstand in der Serie A unter Meistertrainer Massimo Allegri, der gewiss kein verträumter Fantast auf der Bank ist. Immer war Kean der Jüngste, ein Prädestinierter. 2019 gelang ihm der Durchbruch. Seine prominenten Kollegen im Sturm, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala und Mario Mandzukic, waren oft unpässlich, und er nutzte die Chance mit Toren in Serie.

"Er sieht das Tor", sagte Allegri einmal. Gemeint war: Er riecht es. Kean ist kein klassischer Neuner, keiner, der sich mit Größe und Masse durchtankt. Er ist leicht, 67 Kilogramm auf 1,82 Meter, und wendig, man kann ihn auch als Flügel einsetzen. Aber dann passierte, was man sich in Turin noch immer nicht erklären kann. Juve verkaufte sein "Gioiellino di casa" ausgerechnet in seiner verheißungsvollsten Phase nach Liverpool, zum dortigen FC Everton. Für 27,5 Millionen Euro, als Bilanzausgleich. Verhandelt hat den Wechsel Keans Agent, der wohl nicht zufällig derselbe ist wie Balotellis: Mino Raiola, Mister Kommissionen, der es vom Pizzabäcker zum Multimillionär gebracht hat.

Offenbar hatte davor auch Keans Vater versucht, sich in den Millionendeal einzubringen. Den Medien erzählte er, Juves Besitzerfamilie Agnelli von Fiat habe ihm einige Landwirtschaftsmaschinen versprochen für den Fall, dass sein Sohn einen neuen Vertrag unterschreiben würde. Das "Traktor-Gate", wie die kuriose Geschichte genannt wurde, ärgerte Moise so sehr, dass er sich öffentlich von seinem Vater distanzierte. Er höre nur auf seine Mamma Isabelle, sagte er, die habe ihn großgezogen.

In Everton verlor sich Kean. Er war ja auch erst 19, bereits Internationaler, und lebte erstmals weit weg von seinem Asti. Im neuen Verein war er nur dritte Wahl, er kam oft erst am Ende des Spiels zum Einsatz, was ihn früher aber nie am Torerfolg gehindert hatte. Bei Juve war er bekannt dafür, dass er nach später Einwechslung sofort im Spiel drin war, ein Turbostarter. Bei Everton nicht, da erzielte er nur zwei Tore in 31 Einsätzen. Etwas besser wurde es, als sein Landsmann, der einstige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti, 61, die "Toffees" übernahm, mit seiner väterlichen Art.

Doch dann machte Moise Kean mit einer "Balotellata" von sich reden: So nennt die Enzyklopädie Treccani "Gesten, Benehmen und Einfälle, die typisch sind für den Fußballer Mario Balotelli". Von jenem sind viele Auffälligkeiten überliefert, wie man sie von Rockstars aus den Siebzigern kannte, die in seinem Fall aber selten eine glamouröse Note hatten. Als er bei Manchester City spielte, parkte Balotelli seinen Maserati 27 Mal so, dass die Polizei den Wagen abschleppte. Mal steckte er seine Wohnung mit Knallkörpern in Brand, mal warf er mit Dartpfeilen nach Nachwuchsspielern und sagte: "Ich war gelangweilt."

Zuletzt spielte Balo, Italiens EM-Held von 2012, nach vielen erratischen Wechseln durch halb Europa für Brescia Calcio, den Klub seiner Heimatstadt. Dort wollten sie trotz allem an den verlorenen Sohn glauben - und gaben dann doch auf. Nun ist er 30 und ohne Verein. Kean wurde in England zum "neuen Balotelli" oder zum "Balotteli 2", als bekannt wurde, dass er während des Lockdowns Freunde und Mädchen zu sich nach Hause eingeladen hatte, samt Lap Dance. Er habe nicht gewusst, dass er das nicht dürfe, sagte er, er sei des Englischen nicht so mächtig. Auch in der U21-Nationalelf leistete er sich die eine oder andere Disziplinlosigkeit. Die ganze Geschichte, sie schien sich zu wiederholen.

Im Sommer, buchstäblich in der letzten Minute des Transfer-Mercato, hat dann Everton Moise Kean an Paris ausgeliehen - ohne jede Option auf einen späteren Kauf, wie Ancelotti nun gerne betont. Der Brasilianer Leonardo, Sportdirektor von PSG, holte Kean gegen das Dafürhalten von Trainer Thomas Tuchel, der lieber den Uruguayer Edinson Cavani behalten hätte, der zu Manchester United umzog. Tuchel, der auch Abwehrchef Thiago Silva und den neuen Bayern-Angreifer Choupo-Moting gegen seinen Willen verlor, fand, Leonardo habe generell versagt, was nicht allein mit dessen Personalpolitik zu tun hat: Die beiden können sich einfach nicht leiden.

Kean jedoch nutzt, wie damals bei Juve, seine Chance: Bei PSG fehlten zuletzt schon in der Offensive Neymar und Mauro Icardi, dazu Marco Verratti, Julian Draxler, Juan Bernat - alle verletzt. Und kurzfristig muss auch noch Kylian Mbappé, Frankreichs Weltmeister, passen, wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel trat er die Reise nach Leipzig gar nicht an. PSG muss also mal wieder zu einem Schlüsselspiel ohne seine beiden Unverzichtbaren antreten, Neymar und Mbappé, die bei bisher 20 von 26 Saisontoren ihre Füße mit im Spiel hatten. Dafür ist Kean dabei.

Der trifft plötzlich wieder wie in besten Zeiten, er fühlt sich wohl in Paris. Französisch spricht er auch, er ist schließlich zweisprachig aufgewachsen. In Paris leben Verwandte, sein Bruder Giovanni besucht ihn ständig. Und im Team sind gleich zwei Kameraden aus Italiens Nationalteam dabei: Verratti und Alessandro Florenzi. Jüngst gegen Basaksehir in Istanbul gelangen Kean beide Tore zum 2:0, jeweils vorbereitet vom nun maladen Mbappé, mit dem er sich offenbar blendend versteht. Kean ist damit der jüngste italienische Doppeltorschütze in der Champions League, noch so ein Rekord. Und da Paris im ersten Gruppenspiel zu Hause gegen Manchester United 1:2 verloren hatte, war dieser Sieg für die Finalteilnehmer der vorherigen Ausgabe des Turniers einigermaßen entscheidend. L'Équipe titelte nach dem Spiel mit einer biblischen Referenz: "Und Moses rettete Paris." Nun ist er für die Pariser Sportzeitung schon der "Anti-Balotelli".

Moise übrigens, Moses also, oder Mosé, wie sie ihn daheim rufen, heißt der junge Mann, weil er "ein Wunder" der Natur sein soll. Seine Mutter erzählte einmal, die Ärzte hätten ihr gesagt, sie könne nach Giovanni keine weiteren Kinder kriegen. Mehr Verwirrung als der Vorname stiftet aber der Nachname: Es gibt Kommentatoren, die ihn richtig aussprechen: "Kiin". Auch der Stadionsprecher im Parc des Princes nennt ihn so. Dann gibt es welche, vor allem in Italien, die "Keaan" sagen, mit langgezogenem "a". Und es gibt die, selbst in England, bei denen es sich wie "Ken" anhört - mit kurzem e. Die totale Konfusion, phonetisch wenigstens.