16. September 2018, 15:46 Uhr Paris Saint-Germain Tuchel lässt Gigi nur zuschauen

Thomas Tuchel gibt Torwart-Legende Gigi Buffon in Paris bislang keinen Stammplatz.

Während Buffons Heimat Italien deshalb in Wallung gerät, reagiert der Lebenmann ganz cool.

Von Birgit Schönau, Rom

Die Sache ist doch: Entweder ist man ein Torwart. Oder eine Legende. Ein Torwart steht im Tor, die Legende aber ... nun, die braucht keinen Stammplatz. Die Legende ist immer groß, auch wenn sie auf der Bank sitzt. Sie muss, weil sie ja schon legendär ist, eigentlich gar nicht mehr spielen. Manchmal wäre das ja sogar kontraproduktiv, obwohl Nasser Al-Khelaifi, der Präsident von Paris Saint-Germain, das gewiss nicht glaubt, wenn er Gianluigi Buffon als, genau, Legende bezeichnet.

"Er kann uns noch viel geben, auf dem Platz und außerhalb", hat der PSG-Chef dem spanischen Sportblatt Marca gesagt. Außerhalb? Bei der Legende dürften alle Alarmglocken klingen. Und noch ein wenig lauter läuten sie wahrscheinlich jedes Mal, wenn Thomas Tuchel das L-Wort benutzt. "Eine Legende mit einem großen Gewicht in der Mannschaft", sagt Tuchel zum Beispiel. Gewicht oder Klotz am Bein? "Alphonse wird nicht gegen ihn, sondern dank ihm reifen."

Alphonse heißt mit Nachnamen Areola, er ist 25 Jahre alt, also exakt 15 Jahre jünger als Buffon, und er wurde im Sommer mit Frankreich Weltmeister, ohne eine Minute Spielzeit in Russland. Buffon ist auch Weltmeister, er hat 2006 in Deutschland im italienischen Tor gestanden, allerdings ist das halt auch eine Weile her. In der Zwischenzeit reifte er zur Legende und Alphonse Areola zur Nummer 1 bei PSG. "So habe ich das nie gesagt", wiegelte Tuchel vor dem Match gegen Saint-Etienne am Freitagabend ab, bei dem Areola spielte. "Bevor Buffon kam, habe ich ihm nur angedeutet, er sei in Pole Position als Nummer 1. Jetzt müssen wir sehr intelligent sein." Um das zu bekräftigen, schob Tuchel einen Guardiola-Satz hinterher: "Die beiden sind in toptoptoptoptop Form."

In der Champions League ist Buffon noch gesperrt

Derart tipptopp, dass der Italiener zwei Mal in der Liga ran durfte, beim 3:0 gegen Caen und beim 3:1 gegen Guingamp. Areola stand beim 3:1 gegen Angers im Tor und beim 4:2 gegen Nîmes. Drei Gegentore in zwei Spielen. Gigi kassierte nur eins. Bei Juventus musste sein Nachfolger Wojciech Szczęsny in drei Spielen dreimal hinter sich greifen. So weit die Statistik.

Am kommenden Dienstag wird in Liverpool, beim Champions-League-Duell Tuchel gegen Klopp, Areola eingesetzt. Logisch, denn Buffon war nach seinem Ausraster gegen den Schiedsrichter bei der Partie Juventus gegen Real Madrid ("ein Herz wie eine Mülltonne!") von der Uefa für drei Spiele gesperrt worden. Da dachte man noch, mit dem furiosen Champions-League-Abschied bei Juve gehe für den ewigen Kapitän auch der endgültige Abtritt von der großen Bühne einher. Aber die Legende lebt und zog nach Paris.

Bei Juve hatte man Buffon einen Lehrlingsposten im Management angeboten, also einen ähnlichen Job, wie ihn jetzt die römische Legende Francesco Totti bei seinem alleinseligmachenden Klub AS Roma absolviert. Totti hatte sich unter großem Schluchzen von seinem Publikum verabschiedet, ist aber jetzt ganz glücklich mit der neuen Aufgabe. An seinem 42. Geburtstag übernächste Woche wird er seine in Buchform gegossenen Memoiren präsentieren - standesgemäß im Kolosseum. Buffon aber will noch spielen: "Ich bin ein Wettbewerbstier." Deshalb Paris. Vielleicht muss er auch noch ein wenig Geld verdienen, als Unternehmer (Wäschefirma Zucchi) und Fußballpräsident (Carrara Calcio, dritte Liga) war er nicht so erfolgreich und zahlte drauf.