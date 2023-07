Paris Saint-Germain geht offen auf Konfrontationskurs mit Topstürmer Kylian Mbappé. Während die Mannschaft im Flugzeug Richtung Asien saß, musste Mbappé am Samstag zu Hause in Paris mit Vereinstalenten trainieren. "Das beste Gefühl aller Zeiten", schrieb er in Sozialen Medien unter ein Foto seiner Sonderschicht, die eher einem Straftraining glich. Nach dem kommentarlos verstrichenen Ultimatum des Klubs, wonach sich Mbappé bis Freitag zwischen einer ablöseträchtigen Verlängerung seines 2024 endenden Vertrags oder einem sofortigen Wechsel entscheiden sollte, zündete PSG die nächste Eskalationsstufe - und bootete Mbappé für seine Japanreise aus.

Der 24-Jährige lässt PSG bislang abblitzen. Laut der Agentur AFP soll er sogar bereit sein, das letzte Vertragsjahr in Paris notfalls auf der Tribüne abzusitzen. Mbappé soll sich mit Real Madrid über einen ablösefreien Transfer einig sein - aber erst 2024. Dies könnte ihm ein Handgeld in dreistelliger Millionenhöhe sichern