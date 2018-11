6. November 2018, 10:50 Uhr Paris Saint-Germain K.-o.-Spiel in der Kloschüssel

Paris Saint-Germain droht an diesem Dienstag beim SSC Neapel das frühe Aus in der Champions League.

Trainer Thomas Tuchel könnte dann womöglich das einzigartige Schicksal widerfahren, dass er bei Paris rausfliegt, obwohl er die Meisterschaft mit seiner Mannschaft bisher dominiert, wie das kein Verein in einer größeren Liga jemals getan hat.

Womöglich fordert die Ligue 1 Profis wie Neymar und Kylian Mbappé zu wenig. Dazu kommt, dass Tuchel seine Überflieger hofiert.

Von Oliver Meiler, Neapel

Es gibt Stadien, die tragen ihre Hässlichkeit, ihre abschreckende Unwirtlichkeit mit Stolz. Das Stadion San Paolo von Neapel, draußen in Fuorigrotta, ist so eines: mehr Schwitzbude als Galatempel, im Besitz der Stadt. Auch nach dem jüngsten "Restyling", wie sie das in Neapel nennen, ist das San Paolo eine Arena wie aus einer anderen, kommerzloseren Zeit. Sympathisch unmodern, aber eben nicht sehr schön. Der Präsident des SSC Napoli, der römische Filmproduzent Aurelio De Laurentiis, der das Stadion bei der Gemeinde teuer mieten muss, nennt es recht unumwunden "un cesso", was hier zur Wahrung der Eleganz mit "Klo" übersetzt sei.

An diesem Dienstagabend gastiert die blasierte Königsklasse in der Kloschüssel. Das San Paolo erwartet einen Verein, der mit aller Macht versucht, Fußball mit Glamour zu verbinden und seine Stars dafür auch schon mal auf den Pariser Laufsteg schickt: das finanziell aufgepumpte und aufgeblasene Paris Saint-Germain. Dem Emir aus Doha, der den Klub vor sieben Jahren kaufte, ging es immer darum, in Europa groß zu sein, damit Katar mitglänzt und eine Adresse wird. Softpower nennt man das. Maximal fünf Jahre Zeit hatte sich der Emir einmal gegeben, um sich mit PSG ganz oben in Europa zu etablieren.

Für prominentes Personal gab er so viel Geld aus, dass es alle Regeln des Financial Fairplay sprengte. Aber er kam damit durch, weil, nun ja, sich offenbar immer hohe Fußballfunktionäre finden lassen, die sich von den Sirenen des Golfs bezirzen lassen. Zwei der fünf weltbesten Fußballer der Gegenwart, der Brasilianer Neymar und der Franzose Kylian Mbappé, spielen für Paris - nicht etwa, weil es da im Alltag besonders viel Spaß machen würde, Fußball zu spielen. In der nationalen Meisterschaft, der nicht sehr hoch notierten Ligue 1 , spielt PSG nur gegen sich selbst. In der laufenden Saison steht der Topfavorit nach zwölf Spieltagen noch ohne Punktverlust da: zwölf Siege, 36 Zähler. Tordifferenz plus 34. Der Zweitplatzierte hat elf Punkte Rückstand, und der Winter hat noch nicht mal begonnen.

Fordert die Ligue 1 die Überflieger zu wenig?

Nein, Neymar, Mbappé & Co. spielen bei PSG, weil sie da verrückt viel Geld verdienen und die Ambition des Emirs teilen. Sie wollen unbedingt über Frankreich hinauswachsen. In der Champions League.

Die Frist der fünf Jahre ist schon lange abgelaufen, weiter als ins Viertelfinale der Champions League hat man es noch nie gebracht. Nun aber spielt Paris am Dienstagabend in Neapel bereits in der Gruppenphase gegen die Einmottung. Okay, die Gruppenauslosung war nicht eben barmherzig, aber welch Selbstbewusstsein steckt doch im Motto: "Ici, c' est Paris." Verliert das Team gegen das Napoli des gemütlichen Kollegen Carlo Ancelotti, nachdem es bereits zum Auftakt beim FC Liverpool von Jürgen Klopp 2:3 verloren hatte und das Heimspiel gegen Neapel nur 2:2 ausgegangen war, dann verpufft der Pariser Traum wohl auch für diese Saison. Diesmal früher denn je, bereits vor der K.-o.-Phase.

Man kann sich dann fragen, ob der Emir nicht plötzlich genug haben könnte. Fragen kann man sich auch, ob dem deutschen Trainer Thomas Tuchel dann das einzigartige Schicksal widerfahren würde, dass er bei Paris rausfliegt, obwohl er die Meisterschaft mit seiner Mannschaft bisher dominiert, wie das kein Verein in einer größeren Liga jemals getan hat.

In Europa aber wird Tuchel von seinen Besten bisher im Stich gelassen. Die Sportzeitung L'Équipe schreibt, der viel gelobte Sturm mit Neymar, Mbappé und Edinson Cavani sei in Spielen gegen große Gegner "besorgniserregend ineffizient". Gut möglich, dass die Ligue 1 die Überflieger zu wenig fordert, sie gar in falscher Selbstüberzeugung wiegt. Dazu kommt, dass Tuchel seine Stars hofiert.