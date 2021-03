Während der peinlichen Heimniederlage des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain gegen den abstiegsgefährdeten FC Nantes (1:2) sind Unbekannte ins Haus des Argentiniers Angel Di Maria eingebrochen und haben Schmuck und Uhren erbeutet. Seine Familie sei zum Tatzeitpunkt anwesend gewesen, habe den Einbruch aber nicht bemerkt, teilte die Polizei mit. PSG-Trainer Mauricio Pochettino hatte Di Maria in der 62. Minute ausgewechselt, nachdem dieser von den Geschehnisse in seiner Wohnung in Paris erfahren hatte. Auch bei der Familie von PSG-Kapitän Marquinhos wurde zeitgleich eingebrochen. Dabei kam es laut Polizei zu einer Konfrontation mit den Dieben, aber keinen Verletzungen.