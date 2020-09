Trainer Thomas Tuchel, nach seinem Fußbruch noch immer mit Schiene und Krücken, saß schon resignierend auf seiner Eisbox am Spielfeldrand. Dem kränkelnden Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain drohte im dritten Ligaspiel der dritte Magenschwinger: 0:0 gegen den kleinen FC Metz, nach zweimal 0:1 gegen Lens und Marseille - das wäre ein schönes Fiasko gewesen, allen mildernden Umständen zum Trotz. Doch dann gelang in letzter Sekunde Julian Draxler das, was seine Kollege zuvor stundenlang nicht hingekriegt hatten: das erste Saisontor! Der deutsche Nationalspieler traf mit einem Kopfball-Abstauber doch noch zum 1:0 (90.+3) für die ermatteten, personell weiterhin arg gerupften Pariser, die in der letzten halben Stunde gegen Metz auch noch in Unterzahl agieren mussten. Der frühere Dortmunder Verteidiger Abdou Diallo hatte seinen schwachen Auftritt mit einer gelb-roten Karte beendet (65.). "Ich musste alleine jubeln", sagte Torschütze Draxler, "weil meine Mitspieler zu müde waren."

Was diese ersten, zäh erstrittenen drei Punkte wert sind für Paris, das steht schon am Sonntag im Spiel bei OGC Nizza wieder auf dem Prüfstand. Während in England und Spanien die Europacup-Finalturnier-Starter noch immer eine verlängerte Ligapause genießen, muss PSG dann bereits das vierte Spiel in zehn Tagen bestreiten. Und zwar weiterhin ohne Kylian Mbappé, der als letzter von sieben Corona-Infizierten des Teams in Isolation steckt, sowie mit Quarantäne-Rückkehrern, die seit Wochen nicht trainiert haben. Gegen Metz fehlten auch die verletzten Verratti und Kehrer - und die Misere ging weiter: Der frühere FC-Bayern-Profi Juan Bernat erlitt im Spiel einen Kreuzbandriss im linken Knie, er wird monatelang ausfallen.

In Nizza fehlen zudem vier Gesperrte, darunter Neymar. Weil das Gericht des Ligaverbandes just während des Spiels gegen Metz tagte, schauten viele auf der Tribüne wohl auch gespannt auf ihr Handy. Kurz vor Draxlers Tor tickerten dann die erwarteten Urteile durchs Netz: Neymar kam nach seiner Tätlichkeit gegen Olympique Marseille mit zwei Spielen Sperre glimpflich davon. Sein Gegenspieler Alvaro Gonzalez, dem er rassistische Provokationen vorwarf, muss sich einem Ermittlungsverfahren stellen - ebenso wie PSG-Stürmer Angel Di Maria wegen einer auf TV-Bildern enttarnten Spuckattacke. Dem Argentinier droht auch noch eine Sperre. Dass Paredes (zwei Spiele) und Kurzawa (sechs Spiele) gesperrt bleiben, die im wilden Rudel in der Partie gegen Marseille ebenfalls Rot sahen, komplettiert Tuchels Sorgenliste. Und vier prominente Weggänge (Thiago Silva, Cavani, Meunier, Choupo-Moting) wurden bisher nicht kompensiert, nur Außenverteidiger Alessandro Florenzi (von AS Rom) steht neu zur Verfügung.

"Am Ende der Kräfte, aber mit außergewöhnlichem Geist" habe man zu zehnt gesiegt, sagte Tuchel erleichtert. Und er lobte den zuletzt meist nicht berücksichtigten Draxler, der erwägt, Paris zu verlassen: "Julian hat diese Qualität. Wenn er mit dieser Einstellung spielt, kann er ein sehr wichtiger Mann für uns sein." In der Tabelle liegt PSG dennoch erst mal nur auf Platz 16.