Das Luxusensemble von Paris Saint-Germain, im Februar Champions-League-Achtelfinalgegner des FC Bayern, leistet sich zu Jahresbeginn eine Formkrise. "Wir können Tausend Ausreden suchen, aber die WM ist vorbei. Wir müssen unseren Zusammenhalt und Rhythmus wiederfinden", schimpfte Trainer Christophe Galtier nach dem 0:1 am Sonntagabend bei Stade Rennes. Es war zwar erst die zweite Liganiederlage für PSG in dieser Saison, aber nach dem 1:3 bei Verfolger RC Lens am Neujahrstag bereits die zweite in kurzer Folge. Dabei standen diesmal alle WM-Größen bei Paris auf dem Platz. Doch auch Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar fanden keine Lösungen gegen den Außenseiter Rennes, der durch Hamari Traoré zum Siegtor (65. Minute) kam. In der Tabelle schmolz der PSG-Vorsprung auf den Zweiten Lens auf drei Punkte. "Die Meisterschaft ist eng", warnte Galtier.