Unerwarteter Zuspruch für Thomas Tuchel: Sportdirektor Leonardo hat dem deutschen Trainer von Paris Saint-Germain Rückendeckung gegeben: "Die Wahrheit und die Fakten sind, dass wir intern nie daran gedacht haben, Tuchel zu ersetzen. Wir haben nie jemanden angerufen", sagte der Brasilianer zu Gerüchten, dass Tuchel nach zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen der Champions League vor dem Aus stehe: "So etwas passiert. Wir haben gesprochen, die Situation ist jetzt für alle klar", sagte Leonardo, dem kein gutes Verhältnis zu Tuchel nachgesagt wird.

Die Beziehung habe sich allerdings wieder verbessert, heißt es, nachdem zuvor beide öffentlich ihre unterschiedlichen Meinungen über den Sommer-Transfermarkt geäußert hatten. Tuchels Vertrag bei Paris läuft im nächsten Sommer aus. Zuletzt hatte er erklärt, sich keine Illusionen über eine vorzeitige Verlängerung zu machen: Man solle "nicht träumen, wenn man unter ständigem Beschuss steht". Nach vier Titeln im Sommer und dem Erreichen des Champions-League-Finales weht Tuchel dennoch bei jeder Niederlage kalter Wind ins Gesicht. In der Liga hat sich PSG trotz immenser Verletzungsprobleme mit acht Siegen in Serie (26:1 Tore) bereits wieder deutlich an die Spitze gesetzt.