Man könnte meinen, der Staub Nordfrankreichs sei längst Geschichte, die langen Pflasterpassagen ein Anachronismus in einer glattgebügelten Welt aus Karbon, Wattwerten und Sponsorenfarben. Doch dann bricht ein Aprilsonntag an, irgendwo zwischen Compiègne und Roubaix, und alles, was modern sein will, zerbricht an der alten Wahrheit des Radsports: Paris–Roubaix fährt man nicht – man erträgt es.
Radrennen Paris–RoubaixAuf diesem Pflaster geht es wild zu
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Wout van Aert entreißt Tadej Pogacar bei Paris–Roubaix den fehlenden Sieg auf der Landkarte der Monumente. Über einen Radklassiker auf historisch tragischem Terrain – und die Widmung an einen Verstorbenen.
Radprofi Florian Lipowitz:Der Schachspieler im Sattel
Mit stiller Intensität lässt Florian Lipowitz Anfang April seine Frühform erahnen: Bei der Baskenland-Rundfahrt fährt er um einen Platz auf dem Podest – als Vorbereitung für die Tour de France.
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