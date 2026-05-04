Fußball war schon immer auch Politik, oder etwa nicht? Als der russische Torwart Matvei Safonov aus Krasnodar nach Paris wechselte, zum Verein Paris Saint-Germain, kurz PSG, war der Krieg in der Ukraine schon mehr als zwei Jahre alt. Und die russischen Mannschaften waren aus allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden. Verbannt, sanktioniert. Die großen europäischen Fußballligen stellten auch kaum mehr russische Kicker an. Opernsängern ging es bekanntlich ähnlich.