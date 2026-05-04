Fußball war schon immer auch Politik, oder etwa nicht? Als der russische Torwart Matvei Safonov aus Krasnodar nach Paris wechselte, zum Verein Paris Saint-Germain, kurz PSG, war der Krieg in der Ukraine schon mehr als zwei Jahre alt. Und die russischen Mannschaften waren aus allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden. Verbannt, sanktioniert. Die großen europäischen Fußballligen stellten auch kaum mehr russische Kicker an. Opernsängern ging es bekanntlich ähnlich.
Paris Saint-GermainDer Russe, der das französische Tor verteidigt
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Eigentlich sollte Matvei Safonov nur Ersatzmann sein, als er vor zwei Jahren aus Krasnodar kam, mitten im Krieg. Aber dann hielt er neulich vier Elfmeter. Alle Verlegenheiten, die es gab, wurden von seinem Klub wegmoderiert.
Von Oliver Meiler
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