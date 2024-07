Offiziell lief dieser Skateboard-Wettbewerb in der Kategorie Frauensport, aber als es dann um die Medaillen ging, war klar: Die Teenies waren unter sich. Man musste sich ja nur die drei Medaillengewinnerinnen vergegenwärtigen. Die 14-jährige Japanerin Coco Yoshizawa errang Gold im Street-Bewerb (272,5 Punkte), ihre 15-jährige Landsfrau Liz Akama Silber (265,95) und die 16-jährige Brasilianerin Rayssa Leal Bronze (253,37). Bereits bei den vergangenen Olympischen Spielen in Tokio hatte in Momiji Nishiya (Jahrgang 2007) eine Japanerin gesiegt.

Coco Yoshizawa aus Kanagawa war die Einzige, die fehlerlos den Parcours auf der Place de la Concorde meisterte, wie eine ganz normale, reife Athletin sauste sie über die Rampen und glitt, perfekt balancierend auf dem Brett, tollkühn über die Geländer. Doch als Yoshizawa gefragt wurde, wie sie ihren Sieg zu feiern gedenke, da wurde deutlich, wie jung sie ist: „Ich möchte etwas Ramen essen“, sagte sie, „und Disneyland besuchen.“

Nun liegt es in der Natur dieses Sports, dass die Protagonisten jüngeren Jahrgangs sind, was im Übrigen aber nicht heißt, dass diese völlig unbekannte junge Heranwachsende sind. Die Drittplatzierte Rayssa Leal ist sogar ein Star im Skateboarding, fast acht Millionen Follower bei Instagram zeugen davon. Yoshizawa setzte sich aufgrund ihrer Nervenstärke durch, oder vielleicht ist es in dem Alter auch einfach Unbekümmertheit. Jedenfalls erklärte sie ihren Erfolg recht plausibel: „Wenn ich einen Trick brauche, lande ich ihn auch in der letzten Runde, und heute war das nicht anders.“