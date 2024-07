Der Spaziergang führte geradewegs, natürlich, über die berühmten Champs Élysées. Die Fantasie kannte keine Grenzen. Dieses wichtige und teure Viertel, zumindest hier, würde nun den großen Reibach machen, das war klar. Alle strömen ja in die Innenstadt bei Olympia, denn hier tobt das Leben, hier treiben Händler und Exklusivgeschäfte die Preise in schwindelnde Höhe. Hier stehen Bierhähne und Kaffeemaschinen unter Hochdruck.

Was nur störte, waren diese Gitter. Das ist eine Erfindung, die jeder kennt, diese bauchhohen Hindernisse, die man zu einem fast unüberwindbaren, unendlich langen Zaun zusammenstecken kann. Und plötzlich befand man sich schon in einer Lage, in der es nur noch in eine Richtung ging, nämlich raus aus der Innenstadt. Klar, die Eröffnungsfeier stand an. Dies ist ein erster Höhepunkt in der olympischen Hoch-Zeit, alle freuen sich auf die große Feier vor dem Fernseher und schauen die Präsentation der Athleten und Athletinnen aus allen Nationen.

Nur, die Miene des Friseurs vor seinem Salon wirkte etwas verärgert, und auch der Cafébesitzer, der sonst schon in der Früh englische, deutsche und andere Nachtschwärmer bewirtet, wie auch alle anderen Ladenbetreiber zeigten Enttäuschung, ja, sie wirkten richtig verärgert. Julien, der Kellner, klärte auf: Diese olympische Eröffnungsfeier sei eine Katastrophe, auch wenn sie nichts dafür könne. Die Stadt habe das halbe Viertel schon eine ganze Woche abgesperrt, kaum jemand finde die kleinen Eingänge zwischen den Abtrennungen. Ein Albtraum, das Ganze – allein der Louvre beklage dabei einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Am Freitag steigt nun die große Eröffnungsfeier, und ganz Paris feiert mit, nur nicht die hinter den Gittern.