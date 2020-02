Die Brasilianer und der Karneval, das ist ja auch so ein Thema. Denn wer denkt da nicht an jene Anekdote, die der verstorbene Johan Cruyff einst in einem Interview ausplauderte, und die vor ein paar Jahren wieder aufpoppte, weil der Protagonist, der heute 54-jährige Romário, sie "retweetete" und damit beglaubigte.

Romário war Zeit seines Fußballerlebens dafür bekannt, gern tanzen zu gehen - strikt alkoholfrei, übrigens. "Wenn ich nicht ausgehe, treffe ich nicht", sagte er einmal voller Ernst und mit traurigen Augen. Zu seiner Zeit bei PSV Eindhoven, ab 1988, ging er in ganz Benelux auf die Piste, mit genug Erfolg, dass er sich ein empirisches Urteil über den Charme Eindhovens im Vergleich zu Barcelona erlauben konnte. Wenn er die Gardinen aufmachte, sei das, was neben ihm lag, in Eindhoven stets hübscher gewesen als das, was er durchs Fenster sah.

In Barcelona war das nicht immer so, dort war immer blauer Himmel. Gleichwohl war er Cruyff dankbar, dass er ihn 1993 nach Barcelona holte, bat er ihn einmal um zwei freie Tage. Wegen Karneval in Rio. Cruyff bot eine Wette an - "Du kriegst frei, wenn du morgen zwei Tore machst" -, Mittelstürmer Romário schlug ein. Anderntags hatte er bei Halbzeit nicht zwei, sondern drei Tore erzielt. Die Sensation war, wie sicher sich Romário gewesen war. Als er seine Auswechslung verlangte, sagte er laut Cruyff: "Mein Flieger geht in einer Stunde!" Womit wir bei Neymar Jr. wären, Stürmer bei Paris St.-Germain.

Auch Neymar ist Karnevalist; er selbst spielte darauf vergangene Woche in einem Selfie-Video an: "Mit großer Freude gebe ich bekannt, dass ich dem Karneval fernbleiben werde, dann wird es auch kein Gerede geben", sagte er. Die Freude war ironisch gemeint, dem Gerede ist er nicht entkommen. Denn beim Sieg von PSG gegen Girondins Bordeaux (4:3) flog Neymar am Sonntag per gelb-roter Karte vom Platz. Unter Umständen, die Verschwörungstheoretiker auf den Plan riefen mussten. Denn die erste Gelbe sah Neymar wegen Reklamierens, die zweite wegen eines Revanchefouls. In der Nachspielzeit. Ein Schelm also, wer Böses dabei denkt, dass sich Neymar eine Sperre aufbrummen lässt, wenn Zeit ist, zu den Karnevalszügen in Rio oder Salvador de Bahía zu jetten?

Trainer Tuchel nannte es "bizarr, dass der Kerl, der Neymar vorher gefoult hatte, nicht einmal Gelb sah"

Ein wenig schon. Neymars Revanchefoul war eine Affekthandlung, seine Gegner waren ihm brutal hinterhergestiegen. PSG-Trainer Thomas Tuchel sprach zurecht davon, es sei "bizarr, dass der Kerl, der Neymar vorher gefoult hatte, nicht einmal Gelb sah". Andererseits gilt schon auch das Wort von Trainerlegende Arsène Wenger. "Fantastisch" sei dieser Neymar, wenn er auf dem Platz ist", sagte Wenger neulich, "das Problem ist, dass er im März nie da ist." Präziser: Rund um den 11. März, wenn seine Schwester Raffaella Geburtstag hat. Sie lebt zwar in Brasilien. Doch seit er in Europa spielt, hat Neymar ihren Festtag nur einmal (2014) verpasst. 2017, 2018 und 2019 war er verletzt. 2015 und 2016 holte er sich eine Gelbsperre ab. Absichtlich.

Aus Neymars Umfeld verlautete am Montag freilich, er werde vorerst nicht in Brasilien erwartet. Andererseits: Wozu auch? Zwar gibt's an der Seine keinen Karneval, dafür ist PSG längst Party St.-Germain. Voilá: Anfang des Monats feierte Neymar seinen 28. Geburtstag; Trainer Tuchel fragte sich danach öffentlich, ob sein Team fokussiert sei. Der Effekt: Die Partys werden nun zusammengelegt. Letzte Woche organisierte Wanda Icardi eine Triple-Geburtstagssause für Ehemann Mauro, 27, Ángel Di María, 32, und Edinson Cavani, 33. Sie endete laut Zeitstempel im Instagram-Post um 7 Uhr morgens. Auf Videos war zu sehen, dass die PSG-Stürmer halbnackt Pogo tanzten, also immerhin Fett verbrannten, Neymar mittendrin. Die Frage bleibt: Was passiert am 11. März? Das interessiert vor allem in Westfalen. Denn PSG muss just an diesem Tag gegen Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League ein 1:2 aufholen.